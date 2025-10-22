Пожар и стрельба в лагере президента в Белграде: ранен один человек

В центре Белграда (Сербия) произошел пожар и стрельба в лагере сторонников президента Сербии Александара Вучича. В результате инцидента ранен один человек.

По сообщению The Washington Post, происшествие произошло в среду утром возле здания сербского парламента, где находится лагерь сторонников Вучича. Палаточный городок установили как, вероятно, символический щит от антиправительственных протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев и стали серьезным вызовом действующему руководству страны.

Пожар возник после звуков, похожих на выстрелы. На видеозаписи с места происшествия видно, как полицейские пригнулись, достали оружие и приказали людям спрятаться. Полиция пока не предоставила официального комментария относительно происшествия.

Президент Сербии Александар Вучич на срочной пресс-конференции заявил, что инцидент имеет политический характер.

"Это ужасный террористический акт. Это мое политическое мнение, ведь человек использовал огнестрельное оружие с целью создания общественной опасности и с несомненным политическим мотивом", — сказал Вучич.

Он также показал видеозапись, на которой подозреваемый во время ареста якобы признал, что хотел, чтобы его застрелила полиция, и что его "раздражали палатки" в Белграде.

"Это было лишь вопросом времени, когда это произойдет. Было множество призывов к этому", — добавил президент, отметив, что неоднократно обвинял антиправительственных протестующих в провоцировании насилия, хотя большинство демонстраций оставались мирными.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сообщил, что один человек получил тяжелые ранения в результате стрельбы.

"Выстрелы произвел человек, который думает иначе", — отметил Лончар, не раскрыв деталей.

Инцидент произошел накануне массового митинга, запланированного на 1 ноября в городе Нови Сад (Сербия). Мероприятие приурочено к первой годовщине обвала навеса железнодорожного вокзала, в результате которого погибли 16 человек. Именно эта трагедия в прошлом году вызвала масштабные протесты молодежи против авторитарного правления Вучича.

