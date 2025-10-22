Пожежа та стрілянина в таборі президента в Белграді: поранено одну людину

У центрі Белграда (Сербія) сталася пожежа та стрілянина в таборі прихильників президента Сербії Александара Вучича. Внаслідок інциденту поранено одну людину.

За повідомленням The Washington Post, подія сталася у середу вранці біля будівлі сербського парламенту, де перебуває табір прихильників Вучича. Наметове містечко встановили як, ймовірно, символічний щит від антиурядових протестів, що тривають уже кілька місяців і стали серйозним викликом чинному керівництву країни.

Пожежа виникла після звуків, схожих на постріли. На відеозаписі з місця події видно, як поліцейські пригнулися, дістали зброю та наказали людям сховатися. Поліція поки не надала офіційного коментаря щодо події.

Президент Сербії Александар Вучич на терміновій пресконференції заявив, що інцидент має політичний характер.

"Це жахливий терористичний акт. Це моя політична думка, адже чоловік використав вогнепальну зброю з метою створення суспільної небезпеки та з безсумнівним політичним мотивом", — сказав Вучич.

Він також показав відеозапис, на якому підозрюваний під час арешту нібито визнав, що хотів, аби його застрелила поліція, і що його "дратували намети" у Белграді.

"Це було лише питанням часу, коли це станеться. Було безліч закликів до цього", — додав президент, зазначивши, що неодноразово звинувачував антиурядових протестувальників у провокуванні насильства, хоча більшість демонстрацій залишалися мирними.

Міністр охорони здоров’я Сербії Златібор Лончар повідомив, що одна людина дістала тяжкі поранення внаслідок стрілянини.

"Постріли зробив чоловік, який думає інакше", — зазначив Лончар, не розкривши деталей.

Інцидент стався напередодні масового мітингу, запланованого на 1 листопада в місті Новий Сад (Сербія). Захід присвячений до першої річниці обвалу навісу залізничного вокзалу, внаслідок якого загинули 16 людей. Саме ця трагедія торік спричинила масштабні протести молоді проти авторитарного правління Вучича.

