Король Чарльз в Ватикане: впервые за 500 лет монарх помолится с Папой

Король Чарльз III начал исторический двухдневный государственный визит в Ватикан вместе с королевой Камиллой. Во время поездки британский монарх впервые за полтысячелетия примет участие в совместной молитве с Папой Римским, что станет знаковым событием для отношений между Англиканской и Католической церквями.

Как сообщает Daily Mirror, визит происходит на фоне усиления давления на принца Эндрю из-за скандала вокруг его пользования резиденцией Королевской ложи в Виндзоре. Несмотря на это, главное внимание сейчас приковано к исторической встрече Чарльза с Папой Львом XIV, который примет британского монарха в своей официальной резиденции — Апостольском дворце.

Завтра король, как Верховный глава Англиканской церкви, впервые за почти 500 лет помолится вместе с Папой во время экуменической службы в Сикстинской капелле. После этого он посетит богослужение в базилике Святого Павла за стенами — храме, имеющем историческую связь с английской короной.

По данным издания, Чарльз и Камилла прибыли в Рим в сопровождении делегации, чтобы укрепить межконфессиональный диалог. В королевском дворце подчеркнули, что этот визит является "символом единения двух христианских традиций и свидетельством общей веры во время глобальных вызовов".

Представитель Букингемского дворца отметил: "Его Величество с нетерпением ждет встречи с Папой Львом и совместного празднования исторического значения этого визита, который является важным событием в отношениях между Англиканской церковью и Католической церковью, а также между Великобританией и Святым Престолом".

Тем временем в Великобритании продолжается общественное обсуждение относительно будущего принца Эндрю. После обнародования новых данных о его имении Crown Estate, парламент может рассмотреть вопрос о законодательном лишении его титула герцога Йоркского. Соответствующий законопроект уже внесен в Палату общин депутатом Рэйчел Маскелл.

Согласно опросу YouGov, большинство британцев поддерживают лишение принца Эндрю герцогского титула. 63% респондентов высказались "решительно за" этот шаг, еще 17% — "частично за".

Напомним, что поездка в Святой Престол была запланирована еще в апреле, но из-за проблем со здоровьем Папы Франциска ее перенесли. Король и королева тогда встретились с понтификом приватно, незадолго до его смерти.

Историческая встреча Чарльза III с Папой Львом XIV станет первым случаем со времен Реформации, когда британский монарх и глава Католической церкви совместно будут участвовать в богослужении. Это подчеркивает стремление к диалогу между двумя самыми влиятельными христианскими конфессиями мира.

