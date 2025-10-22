Король Чарльз у Ватикані: вперше за 500 років монарх помолиться з Папою

Король Чарльз III розпочав історичний дводенний державний візит до Ватикану разом із королевою Каміллою. Під час поїздки британський монарх уперше за пів тисячоліття візьме участь у спільній молитві з Папою Римським, що стане знаковою подією для відносин між Англіканською та Католицькою церквами.

Як повідомляє Daily Mirror, візит відбувається на тлі посилення тиску на принца Ендрю через скандал довкола його користування резиденцією Королівської ложі у Віндзорі. Попри це, головна увага нині прикута до історичної зустрічі Чарльза з Папою Левом XIV, який прийме британського монарха у своїй офіційній резиденції — Апостольському палаці.

Завтра король, як Верховний глава Англіканської церкви, вперше за майже 500 років помолиться разом із Папою під час екуменічної служби в Сікстинській капелі. Після цього він відвідає богослужіння у базиліці Святого Павла за мурами — храмі, що має історичний зв’язок з англійською короною.

За даними видання, Чарльз і Камілла прибули до Риму у супроводі делегації, щоб зміцнити міжконфесійний діалог. У королівському палаці підкреслили, що цей візит є "символом єднання двох християнських традицій і свідченням спільної віри у час глобальних викликів".

Речник Букінгемського палацу зазначив: "Його Величність з нетерпінням чекає зустрічі з Папою Левом і спільного святкування історичного значення цього візиту, який є важливою подією у відносинах між Англіканською церквою та Католицькою церквою, а також між Великою Британією та Святим Престолом".

Тим часом у Великій Британії триває суспільне обговорення щодо майбутнього принца Ендрю. Після оприлюднення нових даних про його маєток Crown Estate, парламент може розглянути питання про законодавче позбавлення його титулу герцога Йоркського. Відповідний законопроєкт уже внесено до Палати громад депутаткою Рейчел Маскелл.

Згідно з опитуванням YouGov, більшість британців підтримують позбавлення принца Ендрю герцогського титулу. 63% респондентів висловилися "рішуче за" цей крок, ще 17% — "частково за".

Нагадаємо, що поїздку до Святого Престолу було заплановано ще у квітні, але через проблеми зі здоров’ям Папи Франциска її перенесли. Король і королева тоді зустрілися з понтифіком приватно, незадовго до його смерті.

Історична зустріч Чарльза III з Папою Левом XIV стане першим випадком від часів Реформації, коли британський монарх і глава Католицької церкви спільно братимуть участь у богослужінні. Це підкреслює прагнення до діалогу між двома найвпливовішими християнськими конфесіями світу.

