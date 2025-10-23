Amazon, Apple и Google: друзья-миллиардеры Трампа оплачивают снос Белого дома (видео)

Администрация Дональда Трампа опубликовала список спонсоров многомиллионного бального зала Трампа. Трамп неоднократно заявлял, что работы по "реконструкции" бального зала финансируются им самим и спонсорами в частном порядке и не будут стоить налогоплательщикам ничего.

По данным Белого дома, Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast и Meta — вот лишь некоторые из крупных компаний, которые сделали пожертвования на строительство предложенного президентом Дональдом Трампом бального зала площадью 90 000 квадратных футов, пишет CNN.

Трамп сносит Белый дом

22 октября Дональд Трамп рассказал о своих планах по строительству бального зала, заявив, что это обойдется "примерно в 300 миллионов долларов". Ранее администрация оценивала стоимость проекта строительства бального зала в 200 миллионов долларов .

Среди других доноров – соучредители криптовалютной биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, министр торговли Говард Лютник и его семья, а также семья Адельсон. В 2018 году Трамп наградил Мириам Адельсон, мегадонора республиканской партии, Президентской медалью Свободы.

А тем временем сотрудники Белого дома в ужасе от того, что президент США делает с резиденцией. Они назвали происходящее "отвратительным" и "шокирующим».

Первые кадры сноса Восточного крыла Белого дома появились 20 октября. В течение нескольких дней было видно, как тяжелая техника сносит его подчистую. Уничтожены, среди прочего, кабинеты офиса первых леди США и их сотрудников.

"Я буквально плакала, увидев окно своего старого кабинет. Это был мой кабинет с 1969 по 1973 год ", — рассказала Пенни Адамс, работавшая координатором радио и телевидения первой леди Пэт

Адамс объяснила, что сотрудники Восточного крыла предприняли последнюю отчаянную попытку вмешаться за несколько недель до сноса.

"Некоторые из нас, сотрудников госпожи Никсон, попытались по мере своих сил дать отпор этому опустошению", — написал Адамс.

124-летнее Западное крыло перестало существовать

Она сказала, что сделала несколько звонков в Национальную комиссию по планированию капиталовложений (NCPC) после того, как бывший помощник секретаря по социальным вопросам Дебби Слоун написала в NCPC письмо о важности сохранения Восточного крыла.

По словам Адамс, заседание комиссии ожидалось 4 сентября, но ей сообщили, что комиссия не получала никаких документов от Белого дома относительно проекта бального зала.

Затем она и еще одна бывшая помощница Сьюзан Долибуа присоединились к кампании Слоуна по написанию писем в NCPC с протестом против "этого ужасного проекта".

"Когда я впервые увидел эти фотографии, они меня просто шокировали. Это был удар под дых. Было жутко видеть, как все превратилось в руины", — рассказал Майкл Лароса, пресс-секретарь бывшей первой леди Джилл Байден.

Офисы тех, кто работал в Восточном крыле, были перенесены в другие части Белого дома и здание администрации Эйзенхауэра на время строительства, но остается неясным, где в будущем будет располагаться офис первой леди.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что бальный зал "очень нужен" и о нем все мечтали.