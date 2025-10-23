Amazon, Apple і Google: друзі-мільярдери Трампа оплачують знесення Білого дому (відео)

Адміністрація Дональда Трампа опублікувала список спонсорів багатомільйонного бального залу Трампа. Трамп неодноразово заявляв, що роботи з "реконструкції" бального залу фінансуються ним самим і спонсорами приватно і не коштуватимуть платникам податків нічого.

За даними Білого дому, Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast і Meta — ось лише деякі з великих компаній, які зробили пожертвування на будівництво запропонованого президентом Дональдом Трампом бального залу площею 90 000 квадратних футів, пише CNN.

Трамп зносить Білий дім

22 жовтня Дональд Трамп розповів про свої плани щодо будівництва бального залу, заявивши, що це обійдеться "приблизно в 300 мільйонів доларів". Раніше адміністрація оцінювала вартість проєкту будівництва бального залу в 200 мільйонів доларів.

Серед інших донорів — співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклвосс, міністр торгівлі Говард Лютник і його сім'я, а також сім'я Адельсон. У 2018 році Трамп нагородив Міріам Адельсон, мегадонора республіканської партії, Президентською медаллю Свободи.

А тим часом співробітники Білого дому в жаху від того, що президент США робить із резиденцією. Вони назвали те, що відбувається, "огидним" і "шокуючим".

Перші кадри знесення Східного крила Білого дому з'явилися 20 жовтня. Протягом кількох днів було видно, як важка техніка зносить його дочиста. Знищено, серед іншого, кабінети офісу перших леді США та їхніх співробітників.

"Я буквально плакала, побачивши вікно свого старого кабінету. Це був мій кабінет з 1969 по 1973 рік", — розповіла Пенні Адамс, яка працювала координатором радіо і телебачення першої леді Пет

Адамс пояснила, що співробітники Східного крила зробили останню відчайдушну спробу втрутитися за кілька тижнів до знесення.

"Деякі з нас, співробітників пані Ніксон, спробували в міру своїх сил дати відсіч цьому спустошенню", — написав Адамс.

124-річне Західне крило перестало існувати

Вона сказала, що зробила кілька дзвінків у Національну комісію з планування капіталовкладень (NCPC) після того, як колишня помічниця секретаря із соціальних питань Деббі Слоун написала в NCPC лист про важливість збереження Східного крила.

За словами Адамс, засідання комісії очікувалося 4 вересня, але їй повідомили, що комісія не отримувала жодних документів від Білого дому щодо проєкту бального залу.

Потім вона і ще одна колишня помічниця Сьюзан Долібуа долучилися до кампанії Слоуна з написання листів до NCPC із протестом проти "цього жахливого проєкту".

"Коли я вперше побачив ці фотографії, вони мене просто шокували. Це був удар під дих. Було моторошно бачити, як усе перетворилося на руїни", — розповів Майкл Лароса, прессекретар колишньої першої леді Джилл Байден.

Офіси тих, хто працював у Східному крилі, було перенесено в інші частини Білого дому і будівлю адміністрації Ейзенхауера на час будівництва, але залишається незрозумілим, де в майбутньому буде розташовуватися офіс першої леді.

