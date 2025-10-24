Истощенные моряки КНДР попали в больницу после банкета в честь Ким Чен Ына (видео)

После того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил эсминец класса "Чхве Хён" во время военной выставки, посвященной 80-летию основания Трудовой партии Кореи, а затем в честь политика устроили роскошный обед для моряков, сопровождавших его, около 20 военнослужащих попали в больницу с серьезными проблемами с желудком.

Моряки жаловались на симптомы, схожие с пищевым отравлением, включая боли в желудке, диарею и высокую температуру, сообщает Daily NK.

По словам источника издания, в день мероприятия Центральный комитет угостил офицеров и матросов, находящихся в длительной командировке, щедрым обедом из жареной свинины и жареной курицы с приправами, якобы для поднятия боевого духа военнослужащих.

Когда накрыли фуршет, моряки доверху наполнили свои тарелки блюдами, которых они никогда раньше не видели. Они с нетерпением ждали, чтобы наесться досыта, уверенные, что больше никогда не смогут попробовать такие изысканные деликатесы.

После того, как моряки съели в три раза больше обычного, у многих появились вздутие живота и боли в желудке, а также диарея.

Когда их привезли в больницу, медики создали группу экстренного реагирования и доложили начальству о ситуации. Командир эсминца попросил врачей действовать осмотрительно, чтобы "не портить настроение на мероприятии".

Медики в лазарете сначала заподозрили пищевое отравление, но, осмотрев пациентов, пришли к выводу, что на самом деле у моряков – острое желудочно-кишечное расстройство из-за чрезмерного потребления жирной пищи.

"Диагноз заключался в том, что моряки, воодушевленные необычайно обильным банкетом, переели, что спровоцировало проблемы с кишечником. Другими словами, их желудки с трудом переваривали жирную пищу, которая не входит в их обычный рацион", — пояснил инсайдер.

Ким Чен Ын посетил эсминец класса "Чхве Хен"

Врачи рекомендовали больным морякам принимать средства, улучшающие пищеварение, и другие лекарства каждые два часа, чтобы предотвратить обезвоживание.

Традиционно моряков в Северной Корее кормят куда скромнее: паровым ячменем, супом из ферментированной сои (твенджан) и соленой рыбой, в результате чего потребление жиров у них значительно ниже рекомендуемой нормы.

После случившегося руководство ВМС распорядилось, чтобы морские пехотинцы, отправляющиеся в длительные морские походы, проходили детальную оценку состояния питания, а военно-морское медицинское бюро определило средства, улучшающие пищеварение, электролитные добавки и антибиотики в качестве предметов первой необходимости, которые будут предоставляться экипажам, находящимся в океане, начиная со следующего месяца.

Кроме того, каждой эскадрилье ВМС было приказано постепенно увеличивать долю жирных блюд в рационе моряков и разъяснять им необходимость употреблять жирную пищу небольшими порциями и избегать переедания при обильном питании.

Узнав о случившемся, жители Пхеньяна и Нампхо были встревожены.

По словам информатора издания, и мирные жители, и солдаты всегда настолько голодны, что даже один прием пищи, особенно жирной, может вызвать расстройство желудка.

