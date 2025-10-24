Виснажені моряки КНДР потрапили до лікарні після банкету на честь Кім Чен Ина (відео)
Після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідав есмінець класу "Чхве Хьон" під час військової виставки, присвяченій 80-річчю заснування Трудової партії Кореї, а потім на честь політика влаштували розкішний обід для моряків, котрі супроводжували його, близько 20 військовослужбовців потрапили до лікарні з серйозними проблемами зі шлунком.
Моряки скаржилися на симптоми, схожі з харчовим отруєнням, включно з болем у шлунку, діареєю і високою температурою, повідомляє Daily NK.
За словами джерела видання, у день заходу Центральний комітет пригостив офіцерів і матросів, які перебувають у тривалому відрядженні, щедрим обідом зі смаженої свинини і смаженої курки з приправами, нібито для підняття бойового духу військовослужбовців.
Коли накрили фуршет, моряки вщент наповнили свої тарілки стравами, яких вони ніколи раніше не бачили. Вони з нетерпінням чекали, щоб наїстися досхочу, впевнені, що більше ніколи не зможуть скуштувати такі вишукані делікатеси.
Після того, як моряки з'їли втричі більше, ніж зазвичай, у багатьох з'явилися здуття живота і болі в шлунку, а також діарея.
Коли їх привезли до лікарні, медики створили групу екстреного реагування і доповіли начальству про ситуацію. Командир есмінця попросив лікарів діяти обачно, щоб "не псувати настрій на заході".
Медики в лазареті спочатку запідозрили харчове отруєння, але, оглянувши пацієнтів, дійшли висновку, що насправді в моряків — гострий шлунково-кишковий розлад через надмірне споживання жирної їжі.
"Діагноз полягав у тому, що моряки, натхнені надзвичайно рясним банкетом, переїли, що спровокувало проблеми з кишечником. Інакше кажучи, їхні шлунки насилу перетравлювали жирну їжу, яка не входить до їхнього звичайного раціону", — пояснив інсайдер.
Лікарі рекомендували хворим морякам вживати засоби, що поліпшують травлення, та інші ліки кожні дві години, щоб запобігти зневодненню.
Традиційно моряків у Північній Кореї годують значно скромніше: паровим ячменем, супом із ферментованої сої (твенджан) і солоною рибою, внаслідок чого споживання жирів у них значно нижче за рекомендовану норму.
Після того, що трапилося, керівництво ВМС розпорядилося, щоб морські піхотинці, які вирушають у тривалі морські походи, проходили детальну оцінку стану харчування, а військово-морське медичне бюро визначило засоби, що покращують травлення, електролітні добавки та антибіотики як предмети першої необхідності, які надаватимуться екіпажам, що перебувають в океані, починаючи з наступного місяця.
Крім того, кожній ескадрильї ВМС було наказано поступово збільшувати частку жирних страв у раціоні моряків і роз'яснювати їм необхідність вживати жирну їжу невеликими порціями та уникати переїдання при рясному харчуванні.
Дізнавшись про те, що трапилося, жителі Пхеньяна і Нампхо були стривожені.
За словами інформатора видання, і мирні жителі, і солдати завжди настільки голодні, що навіть один прийом їжі, особливо жирної, може спричинити розлад шлунка.
