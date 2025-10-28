Просто влетел в воду: появилось шокирующее видео авиакатастрофы истребителя Super Hornet

На видео видно, как F/A-18F Super Hornet на полной скорости просто влетел в воду. Руководство уже сообщило, что пилоты катапультировались и были спасены.

ВМС США не уточнили детали инцидента, просто сообщив о произошедшем. Интересно, что с разницей в полчаса разбился также боевой вертолет. Оба воздушных судна базировались на авианосце "Нимиц", который патрулирует Южно-Китайское море. Фокус разбирался, что произошло.

Момент падения F/A-18F Super Hornet

Обе авиакатастрофы случились 26 октября. Стоимость ущерба – около 110 миллионов долларов, так как стоимость вертолета MH-60R Seahawk компании Lockheed Martin около 50 млн долларов, а стоимость F/A-18F Super Hornet компании Boeing, около 60 млн. Цены могут различаться в зависимости от модификаций и оснащения.

"Нимиц" завершил свой высокоскоростной переход из [Центрального командования США] через Малаккский/Сингапурский пролив. Его присутствие в Южно-Китайском море является окончательным сигналом приверженности Соединенных Штатов свободе судоходства перед лицом эскалации региональной напряженности", — прокомментировал тогда аналитик и OSINT-исследователь М.Т. Андерсон.

Відео дня

Но во время своей последней миссии перед выводом из эксплуатации USS Nimitz столкнулся с редким инцидентом, потеряв два авиасудна менее чем за час.

Около 14:45 [по местному времени], во время штатной операции, вертолет MH-60R Seahawk из состава 73-й ударной морской вертолетной эскадрильи HSM-73 "Battle Cats", предназначенной для борьбы с подводными лодками и надводными судами, упал в море при обстоятельствах, которые на данный момент ВМС США еще не уточнили. Трое находившихся на борту вертолета были спасены живыми и невредимыми.

Авианосец "Нимиц" потерял два воздушных судна за полчаса

Менее чем через полчаса истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet из 22-й ударной истребительной эскадрильи (VFA-22) "Fighting Redcocks" также упал в море. ВМС США также не предоставили подробностей этого инцидента. "Оба члена экипажа успешно катапультировались. Они были благополучно спасены поисково-спасательными силами, выделенными для 11-й авианосной ударной группы", — говорится в сообщении.

"В настоящее время ведется расследование обоих инцидентов", — сообщили в ВМС США.

В Китае уже издевательски отметили, что военные учения США в Южно-Китайском море угрожают морской безопасности, но Пекин готов оказать "гуманитарную помощь", если потребуется, отметил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Если у США появится просьба, Китай окажет необходимую помощь в гуманитарных целях", — заявил Го, добавив, что эти инциденты подчеркивают риски усиления военного присутствия в регионе.

Стоит отметить, что по неудачному совпадению потеря этих двух самолетов произошла во время посещения президентом США Дональдом Трампом саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

Напомним, Трампу сообщили об авикатастрофах и он предположил, что все дело в "плохом топливе".

А весной 2025 года ВМС США потеряли в Красном море еще два самолета F/A-18: один упал за борт авианосца, а у другого, по-видимому, возникли проблемы с системой посадки. Еще один разбился у берегов Вирджинии во время тренировочного полета в августе.