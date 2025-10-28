Просто влетів у воду: з'явилося шокуюче відео авіакатастрофи винищувача Super Hornet

На відео видно, як F/A-18F Super Hornet на повній швидкості просто влетів у воду. Керівництво вже повідомило, що пілоти катапультувалися і були врятовані.

ВМС США не уточнили деталі інциденту, просто повідомивши про подію. Цікаво, що з різницею в півгодини розбився також бойовий вертоліт. Обидва повітряні судна базувалися на авіаносці "Німіц", який патрулює Південно-Китайське море. Фокус розбирався, що сталося.

Момент падіння F/A-18F Super Hornet

Обидві авіакатастрофи сталися 26 жовтня. Вартість збитків — близько 110 мільйонів доларів, оскільки вартість вертольота MH-60R Seahawk компанії Lockheed Martin — близько 50 млн доларів, а вартість F/A-18F Super Hornet компанії Boeing — близько 60 млн. Ціни можуть різнитися залежно від модифікацій і оснащення.

"Німіц" завершив свій високошвидкісний перехід із [Центрального командування США] через Малаккську/Сінгапурську протоку. Його присутність у Південно-Китайському морі є остаточним сигналом прихильності Сполучених Штатів свободі судноплавства перед обличчям ескалації регіональної напруженості", — прокоментував тоді аналітик і OSINT-дослідник М.Т. Андерсон.

Відео дня

Але під час своєї останньої місії перед виведенням з експлуатації USS Nimitz зіткнувся з рідкісним інцидентом, втративши два авіасудна менш ніж за годину.

Близько 14:45 [за місцевим часом], під час штатної операції, гелікоптер MH-60R Seahawk зі складу 73-ї ударної морської вертолітної ескадрильї HSM-73 "Battle Cats", призначеної для боротьби з підводними човнами та надводними суднами, упав у море за обставин, які наразі ВМС США ще не уточнили. Троє з тих, хто перебував на борту вертольота, були врятовані живими і неушкодженими.

Авіаносець "Німіц" втратив два повітряні судна за півгодини

Менш ніж за півгодини винищувач-бомбардувальник F/A-18F Super Hornet із 22-ї ударної винищувальної ескадрильї (VFA-22) "Fighting Redcocks" також упав у море. ВМС США також не надали подробиць цього інциденту. "Обидва члени екіпажу успішно катапультувалися. Вони були благополучно врятовані пошуково-рятувальними силами, виділеними для 11-ї авіаносної ударної групи", — йдеться в повідомленні.

"Наразі триває розслідування обох інцидентів", — повідомили у ВМС США.

У Китаї вже знущально зазначили, що військові навчання США в Південно-Китайському морі загрожують морській безпеці, але Пекін готовий надати "гуманітарну допомогу", якщо буде потрібно, зазначив офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь.

"Якщо у США з'явиться прохання, Китай надасть необхідну допомогу в гуманітарних цілях", — заявив Го, додавши, що ці інциденти підкреслюють ризики посилення військової присутності в регіоні.

Варто зазначити, що за невдалим збігом втрата цих двох літаків сталася під час відвідин президентом США Дональдом Трампом саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії.

Нагадаємо, Трампу повідомили про авікатастрофи і він припустив, що вся справа в "поганому паливі".

А навесні 2025 року ВМС США втратили в Червоному морі ще два літаки F/A-18: один впав за борт авіаносця, а в іншого, мабуть, виникли проблеми із системою посадки. Ще один розбився біля берегів Вірджинії під час тренувального польоту в серпні.