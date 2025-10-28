Будет править до 100 лет: 92-летний Пол Бийя снова стал президентом Камеруна

Бийя в восьмой раз стал президентом. Он правит Камеруном с 1982 года и новый семилетний президентский срок позволит ему сохранять пост почти до 100-летнего возраста. В стране уже вспыхнули протесты.

Конституционный совет объявил, что Поль Бийя, являющийся старейшим главой государства в мире, набрал 53,7% голосов, тогда как лидер оппозиции Исса Чирома Бакари набрал 35,2%. До этого заявления Чирома Бакари — бывший союзник партии Бийя — настаивал на своей победе на выборах, однако правящая партия Народно-демократическое движение Камеруна (НДРК) отвергла его заявление, сообщает ВВС.

В Камеруне после победы Поля Бийя вспыхнули протесты

Выборы, состоявшиеся 12 октября, были омрачены насилием, а в последние дни сотни сторонников Чиромы Бакари нарушили запреты на протесты в нескольких городах и вступили в столкновения с силами безопасности. Сообщается о четырех погибших. Примерно в то же время лидер оппозиции написал в Facebook, что у его дома открыли огонь по мирным жителям. Позже он заявил, что напротив его дома расположились снайперы, которые "стреляли в упор по людям".

Поль Бийя поблагодарил избирателей за то, что они "в очередной раз" оказали ему доверие.

"Я искренне надеюсь, что вместе мы решительно возьмемся за построение мирного, единого и процветающего Камеруна", — сообщил Бийя.

Поль Бийя в восьмой раз стал президентом

Всего на пост президента претендовали 10 кандидатов, включая бывшего премьер-министра Белло Бубу Майгари.

Явка избирателей составила 58%.

Поль Бийя, пришедший к власти в 1982 году, редко появляется на публике и известен тем, что проводит время за пределами Африки, в швейцарских отелях. Эти длительные отлучки в сочетании с его преклонным возрастом в прошлом породили слухи о его смерти .

Хотя его лидерство получило высокую оценку за расширение школ и государственных университетов, а также за урегулирование спора о Бакасси (в результате которого богатый нефтью полуостров отошел Камеруну вместо Нигерии), его деятельность также подверглась критике. Восстания на западе страны продолжаются уже 10 лет, уровень безработицы среди населения моложе 35 лет составляет 40%, дороги и больницы разрушаются, а свобода слова ограничена.

"Сейчас у Бийи весьма шаткий мандат, поскольку многие из его собственных граждан не верят, что он выиграл выборы", — заявил в своем заявлении Мурити Мутига, директор африканской программы Международной кризисной группы.

Поль Бийя – что известно

Поль Бийя вступил в должность в 1982 году и с тех пор крепко держит власть в своих руках, отменив ограничение президентского срока в 2008 году и одержав победу на переизбрании с существенным отрывом.

Поль Бийя с супругой

Пожилой президент Камеруна не является аномалией в регионе, где некоторые из самых молодых популяций в мире управляются лидерами старше 80 лет.

Президенту Того — 86 лет. Президенту Кот-д'Ивуара, который, как ожидается, победит на выборах на прошлой неделе, — 83 года.

Оппозиция утверждает, что избиратели в Камеруне требуют перемен после более чем четырех десятилетий правления Бийи, в течение которых экономическое развитие страны, производящей нефть и какао, находилось в состоянии стагнации.

Даже дочь Бийи Бренда опубликовала ныне удаленное видео в TikTok, призывая избирателей не выбирать ее отца.

Чирома, которому за 70, бывший официальный представитель правительства и министр занятости, порвал с Бийей в начале этого года.

Его трансформация из союзника в номинального лидера оппозиции и соперника является одним из самых поразительных политических изменений в новейшей истории Камеруна. Его кампания привлекла огромные толпы и получила поддержку со стороны коалиции оппозиционных партий и общественных групп.

