Правитиме до 100 років: 92-річний Пол Бійя знову став президентом Камеруну

Бійя у восьмий раз став президентом. Він править Камеруном з 1982 року і новий семирічний президентський термін дасть йому змогу зберігати посаду майже до 100-річного віку. У країні вже спалахнули протести.

Конституційна рада оголосила, що Поль Бійя, який є найстарішим главою держави у світі, набрав 53,7% голосів, тоді як лідер опозиції Ісса Чірома Бакарі набрав 35,2%. До цієї заяви Чірома Бакарі — колишній союзник партії Бійя — наполягав на своїй перемозі на виборах, проте правляча партія Народно-демократичний рух Камеруну (НДРК) відкинула його заяву, повідомляє ВВС.

У Камеруні після перемоги Поля Бійя спалахнули протести

Вибори, що відбулися 12 жовтня, були затьмарені насильством, а останніми днями сотні прихильників Чіроми Бакарі порушили заборони на протести в кількох містах і вступили в сутички з силами безпеки. Повідомляють про чотирьох загиблих. Приблизно в той самий час лідер опозиції написав у Facebook, що біля його будинку відкрили вогонь по мирних жителях. Пізніше він заявив, що навпроти його будинку розташувалися снайпери, які "стріляли впритул по людях".

Поль Бійя подякував виборцям за те, що вони "вкотре" надали йому довіру.

"Я щиро сподіваюся, що разом ми рішуче візьмемося за побудову мирного, єдиного і процвітаючого Камеруну", — повідомив Бійя.

Поль Бійя у восьмий раз став президентом Фото: Getty Images

Загалом на посаду президента претендували 10 кандидатів, включно з колишнім прем'єр-міністром Белло Бубу Майгарі.

Явка виборців склала 58%.

Поль Бійя, який прийшов до влади 1982 року, рідко з'являється на публіці і відомий тим, що проводить час за межами Африки, у швейцарських готелях. Ці тривалі відлучки в поєднанні з його похилим віком у минулому породили чутки про його смерть.

Хоча його лідерство отримало високу оцінку за розширення шкіл і державних університетів, а також за врегулювання суперечки про Бакассі (внаслідок якої багатий на нафту півострів відійшов Камеруну замість Нігерії), його діяльність також зазнала критики. Повстання на заході країни тривають уже 10 років, рівень безробіття серед населення, молодшого за 35 років, становить 40%, дороги та лікарні руйнуються, а свобода слова обмежена.

"Зараз у Бії вельми хиткий мандат, оскільки багато хто з його власних громадян не вірить, що він виграв вибори", — заявив у своїй заяві Муріті Мутіга, директор африканської програми Міжнародної кризової групи.

Поль Бійя — що відомо

Поль Бійя вступив на посаду 1982 року і відтоді міцно тримає владу у своїх руках, скасувавши обмеження президентського терміну 2008 року і здобувши перемогу на переобранні з істотним відривом.

Поль Бійя з дружиною Фото: Getty Images

Літній президент Камеруну не є аномалією в регіоні, де деякими з наймолодших популяцій у світі керують лідери, старші за 80 років.

Президенту Того — 86 років. Президенту Кот-д'Івуару, який, як очікується, переможе на виборах минулого тижня, — 83 роки.

Опозиція стверджує, що виборці в Камеруні вимагають змін після більш ніж чотирьох десятиліть правління Бії, протягом яких економічний розвиток країни, що виробляє нафту і какао, перебував у стані стагнації.

Навіть дочка Бії Бренда опублікувала нині видалене відео в TikTok, закликаючи виборців не обирати її батька.

Чірома, якому за 70, колишній офіційний представник уряду і міністр зайнятості, порвав із Бією на початку цього року.

Його трансформація з союзника на номінального лідера опозиції та суперника є однією з найбільш вражаючих політичних змін у новітній історії Камеруну. Його кампанія привернула величезні натовпи та отримала підтримку з боку коаліції опозиційних партій і громадських груп.

Нагадаємо, Фокус писав про Пола Бійя і про те, як він править Камеруном, витрачаючи гроші на молодих дружин і закордонні поїздки.

А здоров'я Поля Бійя офіційно заборонили обговорювати, оскільки це "питання національної безпеки".