Ватикан канонизировал причастного к сатанизму священника: Папа провозгласил новых святых в Риме (фото)

Папа Римский Лев XIV объявил Бартоло Лонго святым в Ватикане, где на площади Святого Петра собрались сотни тысяч верующих. Церемония состоялась в этом месяце и стала кульминацией многолетнего процесса канонизации, во время которого Католическая Церковь признала его жизнь примером веры и покаяния.

Более 700 тысяч человек стали свидетелями провозглашения Бартоло Лонго и еще шести человек новыми святыми католической церкви, сообщает Daily Mail. Событие состоялось в Ватикане и стало одной из крупнейших церемоний канонизации последних лет.

Лонго родился в 1841 году в Латиано, Италия, где получил юридическое образование. После смерти отца он заинтересовался оккультными практиками и, по данным издания, был вовлечен в сатанинские ритуалы. Впоследствии он обратился за духовной поддержкой к профессору Винченцо Пепе, который убедил его вернуться к католической вере.

Лонго родился в 1841 году в Латиано, Италия. Фото: Скриншот

Отказавшись от оккультизма, Лонго дал обет безбрачия и занялся благотворительностью. Он основал Папский храм Пресвятой Девы Розария в Помпеях, создал несколько социальных учреждений для детей и семей заключенных, а также работал волонтером в больнице для неизлечимо больных в Неаполе.

Лонго умер в 1926 году и вошел в историю Католической Церкви как человек, совершивший радикальную духовную трансформацию. Его канонизировали вместе с монахинями, венесуэльским врачом и архиепископом, убитым во время геноцида армян.

Во время церемонии Папа Лев XIV заявил: "Сегодня перед нами семь свидетелей, новые святые, которые с Божьей благодатью поддерживали горение светильника веры". Он также добавил: "Пусть их покровительство поможет нам в наших испытаниях, а их пример вдохновит нас в нашем общем призвании к святости".

Папа Лев канонизировал Лонго Фото: Скриншот

Процедура канонизации в Католической Церкви предусматривает поэтапное признание добродетелей человека. Сначала кандидата называют "Слугой Божьим", после этого признают "преподобным". Следующим шагом является беатификация, которая требует подтвержденного чуда. Канонизация происходит после второго чуда и означает официальное внесение лица в список святых.

Отдельно упоминают и ранний период жизни Лонго, когда он был посвящен в сатанинские практики. По данным издания, он участвовал в сеансах, экспериментах с наркотическими веществами и других ритуалах. Переломным моментом стало видение, в котором он услышал голос покойного отца с призывом вернуться к вере.

Поддержку Лонго нашел у профессора Пепе и доминиканского священника Альберто Раденте. Под их руководством он прошел длительный путь исповеди и покаяния, после чего начал открыто выступать против спиритизма, лично осуждая оккультизм во время публичных собраний.

Напомним, официальный процесс канонизации был впервые применен в конце X века. Первым святым, провозглашенным в рамках формальной процедуры, стал Ульрих Аугсбургский, канонизированный в 993 году Папой Иоанном XV. Впоследствии процесс был централизован и сейчас является обязательным для признания святости в Католической Церкви.

