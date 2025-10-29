Ватикан канонізував дотичного до сатанізму священника: Папа проголосив нових святих у Римі (фото)

Папа Римський Лев XIV оголосив Бартоло Лонго святим у Ватикані, де на площі Святого Петра зібралися сотні тисяч вірян. Церемонія відбулася цього місяця та стала кульмінацією багаторічного процесу канонізації, під час якого Католицька Церква визнала його життя прикладом віри та покаяння.

Понад 700 тисяч людей стали свідками проголошення Бартоло Лонго та ще шістьох осіб новими святими католицької церкви, повідомляє Daily Mail. Подія відбулася у Ватикані та стала однією з найбільших церемоній канонізації останніх років.

Лонго народився у 1841 році в Латіано, Італія, де здобув юридичну освіту. Після смерті батька він зацікавився окультними практиками та, за даними видання, був залучений до сатанинських ритуалів. Згодом він звернувся по духовну підтримку до професора Вінченцо Пепе, який переконав його повернутися до католицької віри.

Лонго народився в 1841 році в Латіано, Італія

Відмовившись від окультизму, Лонго склав обітницю безшлюбності та зайнявся благодійністю. Він заснував Папський храм Пресвятої Діви Розарію в Помпеях, створив кілька соціальних установ для дітей та родин ув’язнених, а також працював волонтером у лікарні для невиліковно хворих у Неаполі.

Лонго помер у 1926 році та увійшов в історію Католицької Церкви як людина, що здійснила радикальну духовну трансформацію. Його канонізували разом із черницями, венесуельським лікарем та архієпископом, убитим під час геноциду вірмен.

Під час церемонії Папа Лев XIV заявив: "Сьогодні перед нами сім свідків, нові святі, які з Божою благодаттю підтримували горіння світильника віри". Він також додав: "Нехай їхнє заступництво допоможе нам у наших випробуваннях, а їхній приклад надихне нас у нашому спільному покликанні до святості".

Папа Лев канонізував Лонго

Процедура канонізації в Католицькій Церкві передбачає поетапне визнання чеснот людини. Спочатку кандидата називають "Слугою Божим", після цього визнають "преподобним". Наступним кроком є беатифікація, яка потребує підтвердженого дива. Канонізація відбувається після другого дива та означає офіційне внесення особи до списку святих.

Окремо згадують і ранній період життя Лонго, коли він був посвячений у сатанинські практики. За даними видання, він брав участь у сеансах, експериментах з наркотичними речовинами та інших ритуалах. Переломним моментом стало видіння, у якому він почув голос покійного батька з закликом повернутися до віри.

Підтримку Лонго знайшов у професора Пепе та домініканського священика Альберто Раденте. Під їхнім керівництвом він пройшов тривалий шлях сповіді та покаяння, після чого почав відкрито виступати проти спіритизму, особисто засуджуючи окультизм під час публічних зібрань.

Нагадаємо, офіційний процес канонізації був уперше застосований наприкінці X століття. Першим святим, проголошеним у межах формальної процедури, став Ульріх Аугсбурзький, канонізований у 993 році Папою Іваном XV. Згодом процес був централізований і нині є обов’язковим для визнання святості у Католицькій Церкві.

