Ураган Мелисса уничтожил города на Карибах: шторм унес жизни десятков людей (видео)

Ураган Мелисса вызвал массовые разрушения на Кубе, Гаити и Ямайке, где погибли десятки людей и тысячи остались без крова. Один из самых мощных атлантических штормов в истории разрушил инфраструктуру, вызвал наводнения и масштабные оползни.

Как сообщает South China Morning Post, ураган Мелисса стал катастрофическим стихийным бедствием для стран Карибского бассейна. После удара шторма пятой категории с порывами ветра до 295 км/ч в пострадавших регионах остались разрушенные дома, поваленные электроопоры и затопленные населенные пункты.

На Ямайке ураган вызвал оползни, которые перекрыли главные дороги в приходе Святой Елизаветы. Дома остались без крыш, а школы, переоборудованные под приюты, также получили повреждения.

Поврежденные сооружения и лодки на Ямайке Фото: Скриншот

"За все годы моей жизни здесь я никогда не видела ничего подобного", — рассказала местная жительница Дженнифер Смолл.

На Гаити, по словам мэра города Пети-Гоав Жана Бертрана Субрема, по меньшей мере 25 человек погибли из-за наводнения, когда река Ла-Диг вышла из берегов. Во многих районах до сих пор продолжаются поисковые работы, ведь часть людей остается под завалами.

Люди спят в школе, превращенной в укрытие в Гаити Фото: Скриншот

Куба сообщила о значительных разрушениях жилых домов, заблокированных дорогах и сорванных крышах. По данным властей, более 735 тыс. человек остаются в укрытиях на востоке страны.

"Это был ад. Всю ночь было ужасно", — сказал житель Сантьяго-де-Куба Рейнальдо Харон.

Президент Мигель Диас-Канель в обращении к гражданам заявил, что Мелисса является "самой мощной бурей, которая когда-либо поражала национальную территорию".

На Ямайке около 25 тыс. человек были эвакуированы в убежища, а 77% острова осталось без электроснабжения. По словам министра образования Даны Моррис Диксон, во многих районах зафиксирован полный сбой связи, что затрудняет оценку последствий стихии.

Последствия урагана на Ямайке

Правительство Ямайки планирует открыть аэропорты для доставки гуманитарной помощи. США направили спасательные команды для поддержки стран Карибского бассейна, заявил государственный секретарь Марко Рубио.

На Кубе больше всего пострадали районы провинции Гранма, где выпало более 40 см осадков. По прогнозам синоптиков, шторм вызовет волны до 3,6 метра и осадки до 51 см в восточной части острова.

По данным Национального центра ураганов США, в среду днем скорость ветра в центре Мелиссы достигала 155 км/ч. Шторм движется на северо-восток в направлении Багамских островов, а его влияние уже ощущают юго-восточные регионы архипелага.

Напомним, ураган Мелисса является одним из самых мощных атлантических штормов, зафиксированных в XXI веке. Метеорологи прогнозируют, что его последствия могут стать самыми разрушительными для Карибского бассейна за последнее десятилетие.

