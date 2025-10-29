Ураган Мелісса знищив міста на Карибах: шторм забрав життя десятків людей (відео)

Ураган Мелісса спричинив масові руйнування на Кубі, Гаїті та Ямайці, де загинули десятки людей і тисячі залишилися без домівок. Один із найпотужніших атлантичних штормів в історії зруйнував інфраструктуру, спричинив повені та масштабні зсуви.

Як повідомляє South China Morning Post, ураган Мелісса став катастрофічним стихійним лихом для країн Карибського басейну. Після удару шторму п’ятої категорії з поривами вітру до 295 км/год у постраждалих регіонах залишилися зруйновані будинки, повалені електроопори та затоплені населені пункти.

На Ямайці буревій спричинив зсуви, що перекрили головні дороги у парафії Святої Єлизавети. Будинки залишилися без дахів, а школи, переобладнані під притулки, також зазнали пошкоджень.

Пошкоджені споруди та човни на Ямайці Фото: Скриншот

"За всі роки мого життя тут я ніколи не бачила нічого подібного", — розповіла місцева мешканка Дженніфер Смолл.

На Гаїті, за словами мера міста Петі-Гоав Жана Бертрана Субрема, щонайменше 25 осіб загинули через повінь, коли річка Ла-Діг вийшла з берегів. У багатьох районах досі тривають пошукові роботи, адже частина людей залишається під завалами.

Люди сплять у школі, перетвореній на укриття в Гаїті Фото: Скриншот

Куба повідомила про значні руйнування житлових будинків, заблоковані дороги та зірвані дахи. За даними влади, понад 735 тис. людей залишаються в укриттях на сході країни.

"Це було пекло. Усю ніч було жахливо", — сказав мешканець Сантьяго-де-Куба Рейнальдо Харон.

Президент Мігель Діас-Канель у зверненні до громадян заявив, що Мелісса є "найпотужнішою бурею, яка коли-небудь вражала національну територію".

На Ямайці близько 25 тис. людей були евакуйовані до притулків, а 77% острова залишилося без електропостачання. За словами міністра освіти Дани Морріс Діксон, у багатьох районах зафіксовано повний збій зв’язку, що ускладнює оцінку наслідків стихії.

Наслідки урагану на Ямайці

Уряд Ямайки планує відкрити аеропорти для доставлення гуманітарної допомоги. США направили рятувальні команди для підтримки країн Карибського басейну, заявив державний секретар Марко Рубіо.

На Кубі найбільше постраждали райони провінції Гранма, де випало понад 40 см опадів. За прогнозами синоптиків, шторм спричинить хвилі до 3,6 метра та опади до 51 см у східній частині острова.

За даними Національного центру ураганів США, у середу вдень швидкість вітру в центрі Мелісси сягала 155 км/год. Шторм рухається на північний схід у напрямку Багамських островів, а його вплив уже відчувають південно-східні регіони архіпелагу.

Нагадаємо, ураган Мелісса є одним із найпотужніших атлантичних штормів, зафіксованих у XXI столітті. Метеорологи прогнозують, що його наслідки можуть стати найруйнівнішими для Карибського басейну за останнє десятиліття.

