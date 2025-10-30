"Имеет серьезные причины": Украина "напакостила" Кубе во время голосования в ООН

Украина впервые проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и выступила за продление эмбарго США против Кубы.

Кроме того, в этом году Украина закрывает посольство в столице Кубы — Гаване, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Этот шаг не является внезапным. И он имеет серьезные причины. Мы помним пожелания кубинского президента "успеха" Путину в его агрессивной войне против Украины. Мы хорошо это услышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений", — написал Сибига.

Он пояснил, что голосование Украины на ГА ООН направлено не против кубинского народа, а против бездействия кубинских властей в ответ на массовый набор кубинских граждан в российскую оккупационную армию.

"Тысячи из них подписали контракты, присоединившись в ряды солдат, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на украинской земле. Нежелание Гаваны прекратить массовую отправку своих граждан на российскую войну против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено решительно", — подчеркнул Сибига.

Министр также подчеркнул, что Украина всегда будет противостоять подобной практике и защищать цели и принципы Устава ООН.

Напомним, в начале октября США призвали изолировать Кубу из-за поддержки войны в Украине.

24 сентября Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения.