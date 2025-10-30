"Має серйозні причини": Україна "напакостила" Кубі під час голосування в ООН

Україна вперше проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН та виступила за продовження ембарго США проти Куби.

Крім того, цього року України закриває посольство у столиці Куби — Гавані, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Цей крок не є раптовим. І він має серйозні причини. Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіху" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми добре це почули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані та понизити рівень наших дипломатичних відносин", — написав Сибіга.

Він пояснив, що голосування України на ГА ООН спрямовано не проти кубинського народу, а проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий набір кубинських громадян до російської окупаційної армії.

"Тисячі з них підписали контракти, приєднавшись до лав солдатів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на українській землі. Небажання Гавани припинити масове відправлення своїх громадян на російську війну проти України є співучастю в агресії і має бути засуджено найрішучіше", — наголосив Сибіга.

Міністр також підкреслив, що Україна завжди буде протистояти подібній практиці і захищатиме цілі та принципи Статуту ООН.

Нагадаємо, на початку жовтня США закликали ізолювати Кубу через підтримку війни в Україні.

24 вересня Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.