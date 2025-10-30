"Белый призрак": в Испании уникальная иберийская рысь впервые попала на камеры (видео)

Анхель Идальго, фотограф-любитель из Испании, запечатлел на одну из своих фотоловушек уникальную иберийскую рысь абсолютно белого цвета.

Видео и фото были сделаны на одном из горных хребтов Хаэна на юге Испании, сообщает Euronews.

Просматривая камеры, Идальго был ошеломлен, увидев иберийскую рысь с лейцизмом — генетическим заболеванием, которое вызывает частичное или полное отсутствие пигментации кожи, за исключением глаз, как у альбиносов.

Фотограф назвал ее "белым призраком средиземноморского леса".

"Впервые увидев "белую иберийскую рысь" с ее белоснежной зимней шерстью и пронзительным взглядом, я был парализован. Я не мог поверить своим глазам. Мне невероятно повезло стать свидетелем этого момента, увидеть эту великолепную рысь в ее естественной среде обитания. Моя встреча с этим представителем семейства кошачьих стала незабываемым воспоминанием и заставила меня задуматься о важности природы и ее охраны… Я надеюсь, что эта длинная история вдохновит кого-то ценить и защищать естественную красоту окружающего нас мира", – написал фотограф.

Более конкретного места, где обитает эта рысь, не называют в целях безопасности животного.

Пиренейская рысь: что о ней известно

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), пиренейская рысь (второе название иберийская) покрыта пятнами и весит примерно вдвое меньше, чем евразийский вид, у нее длинные ноги и очень короткий хвост с черным кончиком. Ее шерсть рыжевато-коричневая с темными пятнами, характерная "борода" вокруг морды и выступающие черные кисточки на ушах.

Популяция иберийской рыси начала неуклонно сокращаться в XX веке после того, как на нее охотились браконьеры, и к 2002 году в мире остались только две изолированные размножающиеся популяции, насчитывающие около 100 взрослых особей и 25 самок.

Так выглядит традиционный самец пиренейской рыси

Благодаря масштабным совместным усилиям испанской национальной и региональной администраций, различных неправительственных организаций и финансируемой Европейским союзом программы Life Projects удалось спасти этот вид от вымирания. Перепись 2015 года показала, что в мире насчитывается 404 взрослых особи рыси, а к 2025 году их численность достигла около 2000 особей.

Она обитает на территории обеих стран Пиренейского полуострова. и распространилась в таких географических районах, как Сьерра-Морена, горы Толедо, испано-португальский бассейн Гвадианы и Доньяна, а также в других местах, где происходит их реинтродукция, что было бы немыслимо еще несколько лет назад, например, в Сьерра-Палентина.

Несмотря на усилия испанских и португальских властей по охране природы, по-прежнему считается Международным союзом охраны природы уязвимым видом. Прогресс находится под угрозой после того, как несколько региональных правительств Испании поддались давлению фермеров и охотников, которые запретили реинтродукцию вида в дикую природу. Противники программы сохранения рыси утверждают, что дикие кошки охотятся на домашний скот, а также на кроликов и куропаток.

