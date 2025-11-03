Много раненых, есть погибшие: Афганистан всколыхнуло сильное землетрясение (видео)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло ночью 3 ноября на севере Афганистана. Повреждены дома, известно о погибших и раненых в результате стихийного бедствия.

По предварительным данным, землетрясение произошло на глубине 28 километров (17,4 мили) вблизи города Мазари-Шариф, который является столицей северной провинции Балх и одним из самых населенных городов на севере Афганистана. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Геологической службы США.

Медиа сообщает, что сейчас известно о по меньшей мере 4 погибших из-за стихийного бедствия и многих пострадавших. По оценкам ученых США, землетрясение, всколыхнувшее Афганистан, может привести к сотням жертв.

"Мы понесли финансовые и человеческие потери, многие люди получили ранения, и на данный момент подтверждена гибель четырех человек", — информировали местные власти.

В сети показали кадры с места событий в Афганистане.

Землетрясение всколыхнуло Афганистан около 01:00 часов. Как сообщают в СМИ, подземные толчки также ощущались в соседних странах — в некоторых регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Система USGS PAGER, которая прогнозирует экономические и человеческие потери после землетрясений, объявила "оранжевый" уровень тревоги.

"Вероятны значительные жертвы, и катастрофа потенциально имеет масштабное распространение. Прошлые события с таким уровнем тревоги требовали реагирования на региональном или национальном уровне", — говорится в сообщении службы.

Как пишет Al Jazeera, жители городов массово выбежали на улицы посреди ночи из-за страха, что их дома могут рухнуть.

Издание также отмечает, что землетрясения являются обычным явлением для Афганистана, особенно на территориях в районе горного хребта Гиндукуш.

Последствия катастрофы на момент публикации устанавливаются. Местные власти обнародовали номера телефонов для экстренных звонков.

Напомним, 27 октября турецкое Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило о мощном землетрясении в Турции, толчки которого слышали даже в Стамбуле.

Также в Reuters 1 октября информировали, что на Филиппинах произошло мощное землетрясение, из-за чего сообщалось о многих раненых и погибших.