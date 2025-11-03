Багато поранених, є загиблі: Афганістан сколихнув сильний землетрус (відео)

Землетрус магнітудою 6,3 стався вночі 3 листопада на півночі Афганістану. Пошкоджені будинки, відомо про загиблих та поранених внаслідок стихійного лиха.

За попередніми даними, землетрус стався на глибині 28 кілометрів (17,4 милі) поблизу міста Мазарі-Шариф, що є столицею північної провінції Балх і одним із найбільш населених міст на півночі Афганістану. Про це пише CNN з посиланням на дані Геологічної служби США.

Медіа повідомляє, що наразі відомо про щонайменше 4 загиблих через стихійне лихо та багатьох постраждалих. За оцінками науковців США, землетрус, що сколихнув Афганістан, може призвести до сотень жертв.

"Ми зазнали фінансових і людських втрат, багато людей отримали поранення, і на цей момент підтверджено загибель чотирьох осіб", — інформувала місцева влада.

Відео дня

У мережі показали кадри з місця подій в Афганістані.

Землетрус сколихнув Афганістан близько 01:00 години. Як повідомляють у ЗМІ, підземні поштовхи також відчувалися у сусідніх країнах — у деяких регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану.

Система USGS PAGER, яка прогнозує економічні та людські втрати після землетрусів, оголосила "помаранчевий" рівень тривоги.

"Ймовірні значні жертви, і катастрофа потенційно має масштабне поширення. Минулі події з таким рівнем тривоги вимагали реагування на регіональному або національному рівні", — йдеться у повідомленні служби.

Як пише Al Jazeera, мешканці міст масово вибігли на вулиці посеред ночі через страх, що їхні будинки можуть завалитися.

Видання також зазначає, що землетруси є звичним явищем для Афганістану, особливо на територіях у районі гірського хребта Гіндукуш.

Наслідки катастрофи на момент публікації встановлюються. Місцева влада оприлюднила номери телефонів для екстрених дзвінків.

Нагадаємо, 27 жовтня турецьке Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило про потужний землетрус у Туреччині, поштовхи якого чули навіть у Стамбулі.

Також у Reuters 1 жовтня інформували, що на Філіппінах трапився потужний землетрус, через що повідомлялося про багатьох поранених та загиблих.