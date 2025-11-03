Министр войны США Пит Хегсет явился на границу с КНДР вместо Трампа (видео)

Хегсет посетил демилитаризованную зону перед переговорами по размещению американских войск в Южной Корее. Ким Чен Ын пока не отреагировал на визит американского министра.

Дональд Трамп, во время своего недавнего визита в страны Азии, собирался встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Но о рандеву так и не удалось договориться. И в демилитаризованную зону в итоге явился глава Пентагона Пит Хегсет, который отправился в Южную Корею для участия в консультативной встрече по вопросам безопасности, пишет Reuters.

Его визит в хорошо укрепленную демилитаризованную зону состоялся накануне переговоров, которые, как ожидается, будут посвящены цели Вашингтона по изменению роли американских войск в Корее.

Согласно сообщению, опубликованном министерством обороны Южной Кореи, Хегсет приземлился в приграничной зоне на вертолете армии США и встретился с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Баком в деревне Пханмунджом на границе демилитаризованной зоны с Северной Кореей.

"Я считаю, что это само по себе имеет символическое и декларативное значение, демонстрируя силу альянса Южной Кореи и США и совместную оборонную позицию", — сказал Ан о визите Хегсета в демилитаризованную зону.

4 ноября руководители оборонных ведомств планируют провести ежегодное консультативное совещание по вопросам безопасности — форум самого высокого уровня, на котором две страны определят курс своего военного союза и обороны Южной Кореи от ядерной Северной Кореи.

Питу Хегсету показали Северную Корею Фото: Instagram Pete Hegseth

Министерство обороны Юга сообщило, что Ан Гю Бак и Пит Хегсет обсудят совместную оборонную политику против Северной Кореи, а также сотрудничество в области региональной безопасности, кибер- и противоракетной обороны.

Ожидается, что они обсудят планы реагирования на "меняющуюся обстановку безопасности и угрозы" путем развития альянса между двумя странами, говорится в сообщении.

Вашингтон рассматривает возможность сделать роль 28 500 американских военнослужащих в Южной Корее более гибкой, имея в виду сохранение баланса сил в Азии на фоне обеспокоенности действиями Китая в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

Пит Хегсет сходил в демилитаризованную зону Фото: Instagram Pete Hegseth

Южная Корея сопротивлялась идее перераспределения роли американских войск , но в течение последних 20 лет работала над наращиванием своего оборонного потенциала, стремясь взять на себя командование объединенными американо-южнокорейскими силами в военное время. Численность войск Южной Кореи составляет 450 000 человек.

Южная Корея планирует в 2026 году самое крупное за последние годы увеличение оборонного бюджета , отчасти для того, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы союзники Вашингтона платили больше за военное присутствие США в их странах.

Обладающая ядерным оружием Северная Корея проигнорировала предложения Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена о диалоге и значительно нарастила свой ракетный и обычный военный потенциал.

Напомним, во время визита в Южную Корею Дональду Трампу вручили золотую корону.

А в Японии Дональд Трамп посетил авианосец "Джордж Вашингтон", где выступил с танцем и речью про магниты.