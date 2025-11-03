Міністр війни США Піт Гегсет з'явився на кордон із КНДР замість Трампа (відео)

Гегсет відвідав демілітаризовану зону перед переговорами щодо розміщення американських військ у Південній Кореї. Кім Чен Ин поки не відреагував на візит американського міністра.

Дональд Трамп, під час свого нещодавнього візиту до країн Азії, збирався зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Але про рандеву так і не вдалося домовитися. І в демілітаризовану зону зрештою з'явився голова Пентагону Піт Гегсет, який вирушив до Південної Кореї для участі в консультативній зустрічі з питань безпеки, пише Reuters.

Його візит до добре укріпленої демілітаризованої зони відбувся напередодні переговорів, які, як очікується, будуть присвячені меті Вашингтона зі зміни ролі американських військ у Кореї.

Згідно з повідомленням, опублікованим міністерством оборони Південної Кореї, Гегсет приземлився в прикордонній зоні на вертольоті армії США і зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Ан Гю Баком у селі Пханмунджом на кордоні демілітаризованої зони з Північною Кореєю.

Відео дня

"Я вважаю, що це саме по собі має символічне і декларативне значення, демонструючи силу альянсу Південної Кореї і США та спільну оборонну позицію", — сказав Ан про візит Гегсета в демілітаризовану зону.

4 листопада керівники оборонних відомств планують провести щорічну консультативну нараду з питань безпеки — форум найвищого рівня, на якому дві країни визначать курс свого військового союзу і оборони Південної Кореї від ядерної Північної Кореї.

Піту Гегсету показали Північну Корею Фото: Instagram Pete Hegseth

Міністерство оборони Півдня повідомило, що Ан Гю Бак і Піт Гегсет обговорять спільну оборонну політику проти Північної Кореї, а також співробітництво в галузі регіональної безпеки, кібер- і протиракетної оборони.

Очікується, що вони обговорять плани реагування на "мінливу обстановку безпеки і загрози" шляхом розвитку альянсу між двома країнами, йдеться в повідомленні.

Вашингтон розглядає можливість зробити роль 28 500 американських військовослужбовців у Південній Кореї гнучкішою, маючи на увазі збереження балансу сил в Азії на тлі занепокоєння діями Китаю в Південнокитайському морі та навколо Тайваню.

Піт Гегсет сходив у демілітаризовану зону Фото: Instagram Pete Hegseth

Південна Корея чинила опір ідеї перерозподілу ролі американських військ, але протягом останніх 20 років працювала над нарощуванням свого оборонного потенціалу, прагнучи перебрати на себе командування об'єднаними американсько-південнокорейськими силами у воєнний час. Чисельність військ Південної Кореї становить 450 000 осіб.

Південна Корея планує у 2026 році найбільше за останні роки збільшення оборонного бюджету, почасти для того, щоб виконати вимогу президента США Дональда Трампа про те, щоб союзники Вашингтона платили більше за військову присутність США в їхніх країнах.

Північна Корея, яка володіє ядерною зброєю, проігнорувала пропозиції Трампа і президента Південної Кореї Лі Чже Мена про діалог і значно наростила свій ракетний і звичайний військовий потенціал.

Нагадаємо, під час візиту до Південної Кореї Дональду Трампу вручили золоту корону.

А в Японії Дональд Трамп відвідав авіаносець "Джордж Вашингтон", де виступив із танцем і промовою про магніти.