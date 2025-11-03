Міністр війни США Піт Гегсет з'явився на кордон із КНДР замість Трампа (відео)
Гегсет відвідав демілітаризовану зону перед переговорами щодо розміщення американських військ у Південній Кореї. Кім Чен Ин поки не відреагував на візит американського міністра.
Дональд Трамп, під час свого нещодавнього візиту до країн Азії, збирався зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Але про рандеву так і не вдалося домовитися. І в демілітаризовану зону зрештою з'явився голова Пентагону Піт Гегсет, який вирушив до Південної Кореї для участі в консультативній зустрічі з питань безпеки, пише Reuters.
Його візит до добре укріпленої демілітаризованої зони відбувся напередодні переговорів, які, як очікується, будуть присвячені меті Вашингтона зі зміни ролі американських військ у Кореї.
Згідно з повідомленням, опублікованим міністерством оборони Південної Кореї, Гегсет приземлився в прикордонній зоні на вертольоті армії США і зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Ан Гю Баком у селі Пханмунджом на кордоні демілітаризованої зони з Північною Кореєю.
"Я вважаю, що це саме по собі має символічне і декларативне значення, демонструючи силу альянсу Південної Кореї і США та спільну оборонну позицію", — сказав Ан про візит Гегсета в демілітаризовану зону.
4 листопада керівники оборонних відомств планують провести щорічну консультативну нараду з питань безпеки — форум найвищого рівня, на якому дві країни визначать курс свого військового союзу і оборони Південної Кореї від ядерної Північної Кореї.
Міністерство оборони Півдня повідомило, що Ан Гю Бак і Піт Гегсет обговорять спільну оборонну політику проти Північної Кореї, а також співробітництво в галузі регіональної безпеки, кібер- і протиракетної оборони.
Очікується, що вони обговорять плани реагування на "мінливу обстановку безпеки і загрози" шляхом розвитку альянсу між двома країнами, йдеться в повідомленні.
Вашингтон розглядає можливість зробити роль 28 500 американських військовослужбовців у Південній Кореї гнучкішою, маючи на увазі збереження балансу сил в Азії на тлі занепокоєння діями Китаю в Південнокитайському морі та навколо Тайваню.
Південна Корея чинила опір ідеї перерозподілу ролі американських військ, але протягом останніх 20 років працювала над нарощуванням свого оборонного потенціалу, прагнучи перебрати на себе командування об'єднаними американсько-південнокорейськими силами у воєнний час. Чисельність військ Південної Кореї становить 450 000 осіб.
Південна Корея планує у 2026 році найбільше за останні роки збільшення оборонного бюджету, почасти для того, щоб виконати вимогу президента США Дональда Трампа про те, щоб союзники Вашингтона платили більше за військову присутність США в їхніх країнах.
Північна Корея, яка володіє ядерною зброєю, проігнорувала пропозиції Трампа і президента Південної Кореї Лі Чже Мена про діалог і значно наростила свій ракетний і звичайний військовий потенціал.
