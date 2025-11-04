Новые фото Трампа содержат странные очертания: президент США может носить мешочек для мочи, — СМИ (фото)

Президент США Дональд Трамп может иметь проблемы с мочеиспусканием и для этого носит специальный мешочек с катетерами под одеждой, чтобы избежать неконтролируемого опорожнения.

Такие подозрения вызвали новые фото американского лидера, где на его левой ноге было видно загадочное выпячивание, напоминающее мешочек для сбора мочи, пишет Telegraf.

"На штанине слева в области бедра заметно что-то похожее на мешочек", — говорится в материале.

Выпячивание на левой ноге Дональда Трампа Фото: Телеграф

По мнению журналистов, этим выпячиванием может быть мешочком для сбора мочи во время установленного катетера Фолея: такой механизм используют для отвода мочи, когда пациент не контролирует стул.

Авторы материала подчеркивают, что учитывая возраст Трампа, вполне может быть, что у него действительно проблемы с опорожнением мочи. Тем более, что подобную информацию зарубежные СМИ публиковали еще летом 2025 года, когда президент США дважды засветился со странными выпячиваниями на штанах. В частности на UFC и во время посещения строительной площадки возле Белого дома.

Выпячивание Трампа на UFC Фото: Телеграф

Выпячивание у Трампа возле Белого дома Фото: Телеграф

Стоит подчеркнуть, что официально информацию о наличии каких-то болезней у Трампа не подтверждали.

Напомним, с ноября Трамп раскрыл намерения и сказал, что будет "последней каплей" в отношении Путина.

Фокус также писал о том, что Трамп носит с собой бумажку с количеством войн, которые он завершил.