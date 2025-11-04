Нові фото Трампа містять дивні обриси: президент США може носити мішечок для сечі, — ЗМІ (фото)

Президент США Дональд Трамп може мати проблеми з сечовипусканням і для цього носить спеціальний мішечок з катетерами під одягом, аби уникнути неконтрольованого спорожнення.

Такі підозри викликали нові фото американського лідера, де на його лівій нозі було видно загадкове випинання, що нагадує мішечок для збору сечі, пише Telegraf.

"На штанині зліва в ділянці стегна помітно щось схоже на мішечок", — йдеться у матеріалі.

Випинання на лівий нозі Дональда Трампа Фото: Телеграф

На думку журналістів, цим випинанням може бути мішечком для збору сечі під час встановленого катетеру Фолея: такий механізм використовують для відведення сечі, коли пацієнт не контролює випорожнення.

Автори матеріалу підкреслюють, що враховуючи вік Трампа, цілком може бути, що у нього дійсно проблеми з випорожненням сечі. Тим паче, що подібну інформацію закордонні ЗМІ публікували ще влітку 2025, коли президент США двічі засвітився з дивними випинаннями на штанах. Зокрема на UFC та під час відвідування будівельного майданчика біля Білого дому.

Випинання Трампа на UFC Фото: Телеграф

Випинання у Трампа біля Білого дому Фото: Телеграф

Варто підкреслити, що офіційно інформацію про наявність якихось хвороб у Трампа не підтверджували.

