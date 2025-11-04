Умер Дик Чейни: самый влиятельный вице-президент США, выступавший против Трампа

В Италии, в возрасте 84 лет умер бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Дик Чейни. Политик, который дважды занимал должность в администрации Джорджа Буша-младшего, считался одним из самых влиятельных вице-президентов в истории США.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Punchbowl News, семья подтвердила, что Дик Чейни умер 3 ноября в возрасте 84 лет из-за осложнений пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Он занимал пост вице-президента с 2001 по 2009 год и считался ключевой фигурой в принятии решений о вторжении США в Ирак в 2003 году.

Чейни, известный своей решительной позицией по расширению президентских полномочий, сформировал в Белом доме отдельный центр влияния — команду национальной безопасности, которая действовала независимо от других структур администрации. Его политическая карьера началась в Конгрессе, а позже он занимал должность министра обороны в правительстве Джорджа Буша-старшего.

В годы работы вице-президентом Чейни поддерживал применение усиленных методов допроса подозреваемых в терроризме, которые позже получили международную критику как пытки. Он также выступал за войну в Ираке, настаивая, что вторжение было правильным решением даже несмотря на отсутствие доказательств относительно оружия массового уничтожения.

Республиканец имел значительное влияние на американскую политику — от формирования оборонной стратегии до энергетических контрактов компании Halliburton, которую он возглавлял до 2000 года. Его дочь, Лиз Чейни, также была конгрессвумен и потеряла должность после голосования за импичмент Дональда Трампа.

Сам Чейни открыто критиковал Трампа, называя его "самой большой угрозой для республики за всю историю США". Политик долгое время имел проблемы со здоровьем — пережил несколько сердечных приступов и в 2012 году перенес трансплантацию сердца.

Родившийся в Небраске в 1941 году, Чейни начал политическую карьеру во время администраций Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Его консервативные взгляды и стратегическое хладнокровие принесли ему как поддержку, так и острую критику. После завершения политической карьеры он оставался символом влиятельного, но противоречивого республиканского истеблишмента.

Напомним, Дик Чейни был ключевой фигурой в формировании внешней политики США начала XXI века. Его роль в войне в Ираке, связи с военно-промышленным комплексом и стремление усилить президентскую власть навсегда повлияли на политическую систему страны.

