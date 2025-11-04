Помер Дік Чейні: найвпливовіший віцепрезидент США, який виступав проти Трампа

В Італії, у віці 84 років помер колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Дік Чейні. Політик, який двічі обіймав посаду в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, вважався одним із найвпливовіших віцепрезидентів в історії США.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на Punchbowl News, родина підтвердила, що Дік Чейні помер 3 листопада у віці 84 років через ускладнення пневмонії та серцево-судинних захворювань. Він обіймав посаду віцепрезидента з 2001 по 2009 рік і вважався ключовою фігурою в ухваленні рішень про вторгнення США до Іраку у 2003 році.

Чейні, відомий своєю рішучою позицією щодо розширення президентських повноважень, сформував у Білому домі окремий центр впливу — команду національної безпеки, яка діяла незалежно від інших структур адміністрації. Його політична кар’єра розпочалася у Конгресі, а пізніше він обіймав посаду міністра оборони в уряді Джорджа Буша-старшого.

У роки роботи віцепрезидентом Чейні підтримував застосування посилених методів допиту підозрюваних у тероризмі, які пізніше отримали міжнародну критику як тортури. Він також виступав за війну в Іраку, наполягаючи, що вторгнення було правильним рішенням навіть попри відсутність доказів щодо зброї масового знищення.

Республіканець мав значний вплив на американську політику — від формування оборонної стратегії до енергетичних контрактів компанії Halliburton, яку він очолював до 2000 року. Його дочка, Ліз Чейні, також була конгресвумен і втратила посаду після голосування за імпічмент Дональда Трампа.

Сам Чейні відкрито критикував Трампа, називаючи його "найбільшою загрозою для республіки за всю історію США". Політик тривалий час мав проблеми зі здоров’ям — пережив кілька серцевих нападів і у 2012 році переніс трансплантацію серця.

Народжений у Небрасці 1941 року, Чейні починав політичну кар’єру під час адміністрацій Річарда Ніксона та Джеральда Форда. Його консервативні погляди та стратегічна холоднокровність принесли йому як підтримку, так і гостру критику. Після завершення політичної кар’єри він залишався символом впливового, але суперечливого республіканського істеблішменту.

Нагадаємо, Дік Чейні був ключовою фігурою у формуванні зовнішньої політики США початку XXI століття. Його роль у війні в Іраку, зв’язки з військово-промисловим комплексом і прагнення посилити президентську владу назавжди вплинули на політичну систему країни.

