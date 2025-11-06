Не хотел работать ночью: медбрат убил 10 пациентов и получил пожизненное

В Германии суд признал медбрата виновным в убийстве десяти пациентов и покушении еще на двадцать семь. Он намеренно вводил пожилым людям сильнодействующие препараты, чтобы уменьшить объем работы во время ночных смен.

Как сообщает BBC News со ссылкой на прокуратуру, медработник паллиативной помощи из города Вюрзелен приговорен к пожизненному заключению за серию умышленных убийств. Суд признал его виновным в смерти десяти пациентов и попытках убийства еще двадцати семи человек.

Следствие установило, что преступления происходили с декабря 2023 по май 2024 года в местной больнице. Медбрат вводил пожилым пациентам обезболивающие и седативные препараты, среди которых морфин и мидазолам. По словам прокуроров, он действовал, чтобы "облегчить себе работу во время ночных смен".

Представители обвинения отметили, что осужденный проявлял "раздражение" и недостаток эмпатии к пациентам, которые нуждались в более интенсивном уходе. Его охарактеризовали как человека, который "играл роль повелителя жизни и смерти".

Медбрат работал в больнице Вюрзелена с 2020 года. До этого он получил образование медицинского работника в 2007 году. Его арестовали в 2024 году после того, как коллеги обратили внимание на подозрительное количество смертей среди пациентов во время его смен.

Прокуроры сообщили, что сейчас продолжается эксгумация тел, чтобы проверить возможную причастность обвиняемого к другим смертям. Следствие также изучает его предыдущие места работы.

Суд признал это преступление "особо тяжким", что исключает возможность досрочного освобождения через 15 лет. Осужденный имеет право обжаловать приговор.

Как сообщалось, подобное дело уже всколыхнуло Германию в 2019 году. Тогда медбрат Нильс Гёгель был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов в клиниках на севере страны. Его назвали самым массовым серийным убийцей в современной истории Германии.

