Не хотів працювати вночі: медбрат вбив 10 пацієнтів і отримав довічне

В Німеччині суд визнав медбрата винним у вбивстві десяти пацієнтів і замаху ще на двадцять сім. Він навмисно вводив літнім людям сильнодіючі препарати, щоб зменшити обсяг роботи під час нічних змін.

Як повідомляє BBC News із посиланням на прокуратуру, медпрацівника паліативної допомоги з міста Вюрзелен засуджено до довічного ув’язнення за серію умисних убивств. Суд визнав його винним у смерті десяти пацієнтів і спробах убивства ще двадцяти семи осіб.

Слідство встановило, що злочини відбувалися з грудня 2023 по травень 2024 року у місцевій лікарні. Медбрат вводив літнім пацієнтам знеболювальні та седативні препарати, серед яких морфін і мідазолам. За словами прокурорів, він діяв, щоб "полегшити собі роботу під час нічних змін".

Представники обвинувачення зазначили, що засуджений виявляв "роздратування" і брак емпатії до пацієнтів, які потребували більш інтенсивного догляду. Його схарактеризували як людину, яка "грала роль володаря життя і смерті".

Відео дня

Медбрат працював у лікарні Вюрзелена з 2020 року. До цього він здобув освіту медичного працівника у 2007 році. Його заарештували у 2024 році після того, як колеги звернули увагу на підозрілу кількість смертей серед пацієнтів під час його змін.

Прокурори повідомили, що нині триває ексгумація тіл, аби перевірити можливу причетність обвинуваченого до інших смертей. Слідство також вивчає його попередні місця роботи.

Суд визнав цей злочин "особливо тяжким", що виключає можливість дострокового звільнення через 15 років. Засуджений має право оскаржити вирок.

Як повідомлялося, подібна справа вже сколихнула Німеччину у 2019 році. Тоді медбрат Нільс Гьогель був засуджений до довічного ув’язнення за вбивство 85 пацієнтів у клініках на півночі країни. Його назвали наймасовішим серійним убивцею у сучасній історії Німеччини.

Фокус також писав, що росіянин під виглядом лікаря 3 дні доглядав за бабусею, госпіталізованою з COVID-19

Як повідомляв Фокус, з 2016 року відход з життя через евтанзію обрали понад 60 тисяч канадців.