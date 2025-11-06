Сомалийские пираты захватили первый танкер в 2025 году: команда заперта на судне

Пираты захватили танкер под флагом Мальты в Аденском проливе. Команда успела спрятаться, но пока военно-морские силы ЕС, которые развернуты в этом районе, моряков не освободили.

Пираты высадились на танкер под флагом Мальты у берегов Сомали, сообщили в четверг источники в службах морской безопасности. Менеджер судна заявил, что 24 члена экипажа находятся в безопасности, пишет Reuters.

Сомалийские пираты захватили первый танкер 2025 года

Нападения вооруженных лиц на суда в последние дни вызвали обеспокоенность по поводу судоходных путей в регионе, через который транспортируются жизненно важные энергоносители и товары на мировые рынки.

Греческий управляющий судном Latsco Marine Management сообщил, что судно Hellas Aphrodite, перевозившее бензин, направлялось из Индии в Южную Африку, когда в четверг утром произошел "инцидент с безопасностью".

Военно-морские силы Европейского союза заявили, что один из их кораблей "находится в непосредственной близости от места инцидента и на близком расстоянии, готовый предпринять соответствующие действия для эффективного реагирования".

Ранее компания Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, сообщила, что пираты на лодке открыли огонь по танкеру, а потом запустили реактивные снаряды.

Члены экипажа укрылись в "цитадели", или укрепленном безопасном помещении, и остаются там, сообщил представитель компании Diaplous, занимающейся морской безопасностью. Была запрошена помощь от военно-морских сил ЕС, действующих в этом районе.

"Все 24 члена экипажа в безопасности и находятся под наблюдением, и мы поддерживаем с ними тесную связь", — говорится в заявлении Latsco Marine Management, которое также сообщило о мобилизации группы экстренного реагирования. Компания Latsco заявила, что взаимодействует с властями для обеспечения безопасности и благополучия экипажа.

Последний подобный инцидент произошел в мае 2024 года, когда предполагаемые пираты высадились на судно "Basilisk" под флагом Либерии примерно в 380 морских милях к востоку от Могадишо. Военно-морские силы ЕС впоследствии спасли 17 членов экипажа, спустившись на судно по тросу.

Однако на этой неделе сомалийские пираты активизировались. 3 ноября они атаковали коммерческий танкер, но высадится на борт им не удалось.

Также они захватили иранское рыболовное судно, чтобы использовать его в качестве плавучей базы для совершения атак.

Сомалийские пиратские банды в последние годы были относительно неактивны, хотя ранее они представляли собой серьезную угрозу в Аденском заливе и Индийском океане.

Связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы сейчас представляют большую угрозу для судоходства через Красное море, ведущее в Аденский залив, с тех пор, как в ноябре 2023 года группировка впервые совершила нападения на торговые суда в знак солидарности с палестинцами в связи с операцией Израиля в секторе Газа.

Хотя хуситы согласились на перемирие в отношении нападений на суда, связанные с США, многие судоходные компании по-прежнему опасаются возобновлять рейсы через эти воды.

Напомним, пираты, но не из Сомали, а из Пунтленда в начале 2025 года захватили турецкий сухогруз Sea World, следовавший в порт Могадишо с грузом военной техники.

А пассажирка круизного лайнера "Королева Анна" показала, как команда готовится проходить море Сулу, где с XVII века орудуют пираты. Опасный маршрут пролегает от Австралии до Манилы, столицы Филиппин. На Queen Anne погасили все огни, пассажиров проинформировали о "повышенном уровне безопасности" из-за угрозы пиратства в этом районе, а внешнюю прогулочную палубу закрыли.