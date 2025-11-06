Сомалійські пірати захопили перший танкер у 2025 році: команда замкнена на судні

Пірати захопили танкер під прапором Мальти в Аденській протоці. Команда встигла сховатися, але поки військово-морські сили ЄС, які розгорнуті в цьому районі, моряків не звільнили.

Пірати висадилися на танкер під прапором Мальти біля берегів Сомалі, повідомили в четвер джерела в службах морської безпеки. Менеджер судна заявив, що 24 члени екіпажу перебувають у безпеці, пише Reuters.

Сомалійські пірати захопили перший танкер 2025 року

Напади озброєних осіб на судна останніми днями викликали занепокоєння з приводу судноплавних шляхів у регіоні, через який транспортуються життєво важливі енергоносії та товари на світові ринки.

Грецький управитель судна Latsco Marine Management повідомив, що судно Hellas Aphrodite, що перевозило бензин, прямувало з Індії до Південної Африки, коли в четвер уранці стався "інцидент із безпекою".

Військово-морські сили Європейського союзу заявили, що один із їхніх кораблів "перебуває в безпосередній близькості до місця інциденту і на близькій відстані, готовий вжити відповідних дій для ефективного реагування".

Раніше компанія Ambrey, що займається морською безпекою, повідомила, що пірати на човні відкрили вогонь по танкеру, а потім запустили реактивні снаряди.

Члени екіпажу сховалися в "цитаделі", або укріпленому безпечному приміщенні, і залишаються там, повідомив представник компанії Diaplous, що займається морською безпекою. Було запрошено допомогу від військово-морських сил ЄС, що діють у цьому районі.

"Усі 24 члени екіпажу в безпеці та перебувають під наглядом, і ми підтримуємо з ними тісний зв'язок", — йдеться в заяві Latsco Marine Management, яка також повідомила про мобілізацію групи екстреного реагування. Компанія Latsco заявила, що взаємодіє з владою для гарантування безпеки і благополуччя екіпажу.

Останній подібний інцидент стався в травні 2024 року, коли ймовірні пірати висадилися на судно "Basilisk" під прапором Ліберії приблизно за 380 морських миль на схід від Могадішо. Військово-морські сили ЄС згодом врятували 17 членів екіпажу, спустившись на судно тросом.

Однак цього тижня сомалійські пірати активізувалися. 3 листопада вони атакували комерційний танкер, але висадитися на борт їм не вдалося.

Також вони захопили іранське рибальське судно, щоб використовувати його як плавучу базу для здійснення атак.

Сомалійські піратські банди останніми роками були відносно неактивними, хоча раніше вони були серйозною загрозою в Аденській затоці та Індійському океані.

Пов'язані з Іраном єменські повстанці-хусити зараз становлять більшу загрозу для судноплавства через Червоне море, що веде до Аденської затоки, відтоді, як у листопаді 2023 року угруповання вперше скоїло напади на торгові судна на знак солідарності з палестинцями у зв'язку з операцією Ізраїлю в секторі Газа.

Хоча хусити погодилися на перемир'я щодо нападів на судна, пов'язані зі США, багато судноплавних компаній, як і раніше, побоюються відновлювати рейси через ці води.

Нагадаємо, пірати, але не з Сомалі, а з Пунтленда на початку 2025 року захопили турецький суховантаж Sea World, який прямував у порт Могадішо з вантажем військової техніки.

А пасажирка круїзного лайнера "Королева Анна" показала, як команда готується проходити море Сулу, де з XVII століття орудують пірати. Небезпечний маршрут пролягає від Австралії до Маніли, столиці Філіппін. На Queen Anne погасили всі вогні, пасажирів поінформували про "підвищений рівень безпеки" через загрозу піратства в цьому районі, а зовнішню прогулянкову палубу закрили.