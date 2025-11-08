Лавров Шредингера: глава МИД РФ исчез, но в Кремле заверяют, что все в порядке

Глава МИД РФ неожиданно исчез после того, как саммит Путина и Трампа отменили в Будапеште. Якобы именно неудачная беседа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио и привела к срыву переговоров.

Отсутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на ключевом совещании Совета безопасности и его неожиданное отстранение от участия в саммите G20 вызвали волну слухов о том, что главный дипломат Кремля потерял благосклонность Владимира Путина. Но в Кремле поспешно заявили, что Лавров "все еще министр". Фокус собрал все, что известно.

Отсутствие Лаврова было особенно заметно на заседании, где российский президент поручил чиновникам разработать предложения относительно возможного возобновления ядерных испытаний. 75-летний министр иностранных дел был единственным отсутствующим постоянным членом Совета.

Еще больший резонанс вызвало решение Кремля назначить младшего чиновника руководителем российской делегации на саммите G20 — роль, которую годами выполнял сам Лавров. Именно после этого аналитики и политологи заговорили о возможных внутренних перестановках в МИДе и потере доверия со стороны Путина.

Реакция Кремля на исчезновение Лаврова

Кремль поспешил опровергнуть слухи, но немного неуверенно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что публикации западных и украинских СМИ о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров "впал в немилость" президента России Владимира Путина, полностью не соответствуют действительности.

Лавров неожиданно исчез из информационного пространства Фото: ТАСС

"В этих сообщениях действительности не соответствует ничего", — сказал он, отвечая на вопрос на брифинге.

"Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел", — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, продолжает ли Лавров работу.

А подчиненная Лаврова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что публикация Financial Times о том, что именно жесткая позиция Лаврова во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио стала одной из причин заморозки переговоров по Украине и отмене саммита в Буадпеште, "пустила круги по воде".

"Она нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Чтобы она была тем самым источником. Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше", — сказала Захарова.

Представительница МИД уже привычно завела тираду о том, что с ее патроном все в порядке, а слухи о том, что он впал в немилость – это "происки Запада", а публикация FT о встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является "частью информационной войны против России".

"Комментировать надо не то, что написано в этой статье, комментировать надо очередной элемент информационной войны, часть гибридной войны, которая развязана против России коллективным Западом, его англосаксонским движком. А мир, стабильность и безопасность в Европе являются антицелью для них ", — сообщила Захарова, подтвердив отсутствие Лаврова на заседании, но заверила: "Такое случается".

При этом официальные российские СМИ, такие как ТАСС, поспешно дали новость от лица Лаврова, имитируя его присутствие в информационном пространстве: глава российского МИД якобы направил приветствие участникам фестиваля "Русское зарубежье", который открылся в Москве.

Лавров более 20 лет был рядом с Путиным, а теперь исчез Фото: ТАСС

Напомним, Лавров был лицом российской дипломатии более двух десятилетий, пережил нескольких министров обороны и премьеров, оставаясь постоянным элементом системы Путина. Он известен своим жестким стилем, громкими заявлениями и бескомпромиссной поддержкой войны против Украины. Так, на саммите на Аляске, где он сопровождал Путина, Лавров появился в свитере с надписью "CCCP".

Фокус писал, что вероятно, Путин обиделся на Лаврова, потому что глава МИД РФ выставил его слабаком.