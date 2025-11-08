Лавров выставил Путина слабаком: как глава российского МИД "споткнулся" о саммит в Будапеште

На прошедшем заседании Совета безопасности России, где Владимир Путин поручил своим высшим чиновникам начать подготовку предложений по возможным испытаниям ядерного оружия, произошло событие, которое вызвало интерес в кругах политических аналитиков.

Среди постоянных членов Совбеза заметно отсутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров — человек, десятилетиями считавшийся одним из самых влиятельных в окружении Путина. Об этом говорится в материале британского телеканала Sky News.

Сам факт того, что в столь важный момент главный дипломат страны не присутствовал на заседании, уже стал сигналом — внутри кремлевской вертикали что-то пошло не так. Хотя российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что отсутствие якобы было "скоординированным", а не случайным.

О том, что глава российской дипломатии попал в немилость к Путину, отмечают британцы, свидетельствует решение Кремля направить на предстоящий саммит G20 не Лаврова, а более молодого чиновника. Для человека, который долгие годы представлял Россию на высшем уровне, это может выглядеть как символическая отставка.

Работа Лаврова по саммиту в Будапеште

Что же могло послужить разладу между старейшинами кремлевских кабинетов? Источники западных изданий, включая Financial Times, утверждают, что именно жесткая позиция Лаврова в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио стала причиной отмены запланированного саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. По сути, инициатива министра сорвала ключевую дипломатическую встречу, что было крайне невыгодно Кремлю.

"Лавров либо допустил ошибку, либо отклонился от сценария. Случайно или намеренно, но его дипломатия, или ее отсутствие, сорвала саммит и, по-видимому, затормозила сближение США и России", — подчеркнули в Sky News.

Такое развитие событий создало впечатление, будто Путин не способен контролировать собственного министра иностранных дел, — ситуацию, которую российский лидер считает совершенно недопустимой. Для Путина, ценящего абсолютную лояльность, это стало личным ударом по авторитету, так как выставило его слабым и зависимым от своего окружения.

Если слухи о фактическом отстранении нынешнего главы российского МИД подтвердятся, это станет переломным моментом: эпоха Лаврова, определявшая внешнюю политику России с начала 2000-х, может подойти к концу.

Напомним, 21 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп больше не планирует встречаться с Владимиром Путиным в Венгрии. Саммит отменили, когда в Кремле отменили личную подготовительную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.