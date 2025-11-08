Лавров виставив Путіна слабаком: як глава російського МЗС "спіткнувся" об саміт у Будапешті

На минулому засіданні Ради безпеки Росії, де Володимир Путін доручив своїм вищим чиновникам почати підготовку пропозицій щодо можливих випробувань ядерної зброї, сталася подія, яка викликала інтерес у колах політичних аналітиків.

Серед постійних членів Радбезу помітно був відсутній міністр закордонних справ Сергій Лавров — людина, яку десятиліттями вважали однією з найвпливовіших в оточенні Путіна. Про це йдеться в матеріалі британського телеканалу Sky News.

Сам факт того, що в такий важливий момент головний дипломат країни не був присутнім на засіданні, вже став сигналом — усередині кремлівської вертикалі щось пішло не так. Хоча російське видання "Коммерсантъ" повідомило, що відсутність нібито була "скоординованою", а не випадковою.

Про те, що глава російської дипломатії потрапив у немилість до Путіна, зазначають британці, свідчить рішення Кремля направити на майбутній саміт G20 не Лаврова, а більш молодого чиновника. Для людини, яка довгі роки представляла Росію на найвищому рівні, це може виглядати як символічна відставка.

Робота Лаврова щодо саміту в Будапешті

Що ж могло послужити розладу між старійшинами кремлівських кабінетів? Джерела західних видань, включно з Financial Times, стверджують, що саме жорстка позиція Лаврова в розмові з держсекретарем США Марко Рубіо стала причиною скасування запланованого саміту президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті. По суті, ініціатива міністра зірвала ключову дипломатичну зустріч, що було вкрай невигідно Кремлю.

"Лавров або припустився помилки, або відхилився від сценарію. Випадково чи навмисно, але його дипломатія, або її відсутність, зірвала саміт і, мабуть, загальмувала зближення США і Росії", — наголосили в Sky News.

Такий розвиток подій створив враження, ніби Путін не здатний контролювати власного міністра закордонних справ, — ситуацію, яку російський лідер вважає абсолютно неприпустимою. Для Путіна, який цінує абсолютну лояльність, це стало особистим ударом по авторитету, оскільки виставило його слабким і залежним від свого оточення.

Якщо чутки про фактичне відсторонення нинішнього глави російського МЗС підтвердяться, це стане переломним моментом: епоха Лаврова, яка визначала зовнішню політику Росії з початку 2000-х, може добігти кінця.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з Володимиром Путіним в Угорщині. Саміт скасували, коли в Кремлі скасували особисту підготовчу зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо.