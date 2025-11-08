Лавров Шредінгера: глава МЗС РФ зник, але в Кремлі запевняють, що все гаразд

Глава МЗС РФ несподівано зник після того, як саміт Путіна і Трампа скасували в Будапешті. Нібито саме невдала бесіда Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо і призвела до зриву переговорів.

Відсутність міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на ключовій нараді Ради безпеки і його несподіване відсторонення від участі в саміті G20 викликали хвилю чуток про те, що головний дипломат Кремля втратив прихильність Володимира Путіна. Але в Кремлі поспішно заявили, що Лавров "все ще міністр". Фокус зібрав усе, що відомо.

Відсутність Лаврова була особливо помітною на засіданні, де російський президент доручив урядовцям розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. 75-річний міністр закордонних справ був єдиним відсутнім постійним членом Ради.

Ще більший резонанс викликало рішення Кремля призначити молодшого чиновника керівником російської делегації на саміті G20 — роль, яку роками виконував сам Лавров. Саме після цього аналітики та політологи заговорили про можливі внутрішні перестановки в МЗС і втрату довіри з боку Путіна.

Реакція Кремля на зникнення Лаврова

Кремль поспішив спростувати чутки, але трохи невпевнено.

Дмитро Пєсков, прес-секретар Путіна, заявив, що публікації західних і українських ЗМІ про те, що глава МЗС РФ Сергій Лавров "впав у немилість" президента Росії Володимира Путіна, повністю не відповідають дійсності.

"У цих повідомленнях дійсності не відповідає нічого", — сказав він, відповідаючи на запитання на брифінгу.

"Безумовно, Лавров працює міністром закордонних справ", — заявив Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, чи продовжує Лавров роботу.

А підлегла Лаврова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, заявила, що публікація Financial Times про те, що саме жорстка позиція Лаврова під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо стала однією з причин заморожування переговорів щодо України та скасування саміту в Буадпешті, "пустила кола по воді".

"Вона потрібна була для того, щоб потім були запущені кола по воді від цієї публікації. Щоб вона була тим самим джерелом. Ви подивіться, як ця тема почала переспівуватися вже далі", — сказала Захарова.

Представниця МЗС уже звично завела тираду про те, що з її патроном усе гаразд, а чутки про те, що він впав у немилість — це "підступи Заходу", а публікація FT про зустріч Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо є "частиною інформаційної війни проти Росії".

"Коментувати треба не те, що написано в цій статті, коментувати треба черговий елемент інформаційної війни, частину гібридної війни, яка розв'язана проти Росії колективним Заходом, його англосаксонським движком. А мир, стабільність і безпека в Європі є антиціллю для них", — повідомила Захарова, підтвердивши відсутність Лаврова на засіданні, але запевнила: "Таке трапляється".

При цьому офіційні російські ЗМІ, як-от ТАСС, поспіхом дали новину від імені Лаврова, імітуючи його присутність в інформаційному просторі: глава російського МЗС нібито надіслав привітання учасникам фестивалю "Російське зарубіжжя", який відкрився в Москві.

Нагадаємо, Лавров був обличчям російської дипломатії понад два десятиліття, пережив кількох міністрів оборони і прем'єрів, залишаючись постійним елементом системи Путіна. Він відомий своїм жорстким стилем, гучними заявами і безкомпромісною підтримкою війни проти України. Так, на саміті на Алясці, де він супроводжував Путіна, Лавров з'явився у светрі з написом "CCCP".

Фокус писав, що, ймовірно, Путін образився на Лаврова, тому що глава МЗС РФ виставив його слабаком.