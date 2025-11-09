Нью-Йорк реформирует сбор мусора: власти готовят новую систему контейнеров

Мэрия Нью-Йорка (США) заключила контракт с консалтинговой компанией McKinsey & Company для разработки стратегии очистки городских улиц и перехода к современной системе контейнеризации отходов. Цель исследования — создать пилотную программу, которая позволит избавиться от мусора на тротуарах и уменьшить количество грызунов в городе.

Мэрия наняла McKinsey, чтобы оценить потребности в контейнерах для мусора и помочь Департаменту санитарии Нью-Йорка (DSNY) в создании общегородской системы сбора отходов. Об этом сообщило издание Streetsblog.

В течение 20 недель компания будет анализировать улицы города, чтобы определить оптимальные модели контейнеров и систему сбора мусора. Аналитики изучат решения, применяемые в мировых мегаполисах, включая подземные мусорные баки, которые используются, в частности, в Барселоне.

Пилотный проект подземных мусорных контейнеров в Барселоне Фото: Скриншот

McKinsey также разработает техническое задание и условия тендера для поставщиков контейнеров и поможет городским властям структурировать расходы.

Представитель DSNY Джошуа Гудман отметил, что компания должна обеспечить реалистичность и масштабируемость проекта.

"Цель состоит в том, чтобы это не стало очередным пилотным проектом, а системным решением для всего города", — сказал Гудман, — "Мы ожидаем получить готовый к внедрению запрос на предложения с четкими техническими требованиями и коммерческими условиями уже через несколько месяцев".

Исследование McKinsey станет очередным шагом к преодолению проблемы, которую местные жители называют "тенью пятого часа" — больших куч мусора, скапливающихся на тротуарах и создающих благоприятные условия для грызунов. Для перехода на контейнерную систему DSNY планирует обновить технику и переоснастить грузовики механизмами для поднятия контейнеров.

Сейчас в Нью-Йорке продолжается небольшой пилотный проект Clean Curbs стоимостью $1,3 млн (около 54 млн грн), направленный на поддержку бизнес-районов и жилых комплексов в приобретении контейнеров для мусора. Однако текущая программа не предусматривает изменений в методах сбора отходов.

"Утилизация 24 миллионов фунтов мусора в день — чрезвычайно сложная задача", — добавил Гудман, — "Мы должны учесть особенности зимней погоды, узких улиц и смешанной застройки, ведь DSNY собирает только жилые, а не коммерческие отходы".

McKinsey была выбрана среди четырех претендентов, предложив лучшую комбинацию технического опыта и управленческих решений. Стоимость ее услуг оценивается в $4 млн (166 млн грн). По данным Офиса городского контролера, с 2013 года компания получила более $30 млн (1,25 млрд грн) за консультации различным городским структурам, а также имеет действующие контракты со штатом Нью-Йорк на почти $100 млн (4,15 млрд грн).

Несмотря на определенную противоречивую репутацию, McKinsey считается одной из ведущих компаний в сфере стратегического управления. В то же время в книге журналистов New York Times "Когда McKinsey приходит в город" утверждается, что компания часто действует на грани корпоративной этики, работая с фармацевтическими и табачными корпорациями.

В McKinsey от комментариев отказались.

Напомним, Нью-Йорк считается одним из самых отсталых мегаполисов по уровню контейнеризации отходов среди мировых столиц. Городские власти рассчитывают, что новая программа позволит радикально изменить систему сбора мусора и улучшить санитарное состояние улиц.

