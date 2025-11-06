Нашла "сокровище" в мусоре: женщина создала уют дома без лишних затрат (фото)

Расходы на оформление дома часто становятся серьезной статьей бюджета, особенно если речь идет о ремонте или переезде. Однако, как показывает пример из Reddit, не всегда нужно тратить крупные суммы, чтобы создать уют и стиль.

Пользовательница популярного форума, опубликовавший пост в теме r/Curbfind, поделилась снимком изысканного абажура, найденного в мусоре.

"Он в идеальном состоянии. Это абажур моей мечты в стиле искусство и ремесла", — написала женщина.

Публикация мгновенно стала вирусной, собрав множество комментариев от пользователей, которые также находили неожиданные "сокровища" у обочины или на свалках.

"Кто-то в моем районе, когда переехал обратно в июле, выставил великолепный письменный стол и кожаный гарнитур для гостиной. Один только письменный стол можно было продать за 700 долларов и больше. А мебель для гостиной выглядела так, будто ее продали на Wayfair за 1500 долларов. Я наткнулся на них только следующим вечером и был очень расстроен, потому что они лежали так долго, что до них могли добраться насекомые и/или другие твари", — написал один из пользователей.

Абажур, который нашла женщина Фото: Reddit

Экотренд, который набирает обороты

Издание TCD отмечает, что такие истории все чаще становятся напоминанием: чтобы создать красивый дом, не нужно идти в торговый центр. Бережное отношение к вещам и творческий подход помогают не только экономить, но и заботиться о планете.

"Мусорный дайвинг", как в шутку называют этот тренд, набирает популярность во всем мире. Люди осознают, насколько расточительно привычное потребительское поведение, и ищут экологичные альтернативы: от комиссионных магазинов до вторичного использования найденных предметов.

По статистике, миллионы перерабатываемых материалов и пригодных вещей оказываются на полигонах, где могут разлагаться сотни лет.

