Знайшла "скарб" у смітті: жінка створила затишок удома без зайвих витрат (фото)

Витрати на оформлення будинку часто стають серйозною статтею бюджету, особливо якщо йдеться про ремонт або переїзд. Однак, як показує приклад з Reddit, не завжди потрібно витрачати великі суми, щоб створити затишок і стиль.

Користувачка популярного форуму, яка опублікувала пост у темі r/Curbfind, поділилася знімком вишуканого абажура, знайденого в смітті.

"Він в ідеальному стані. Це абажур моєї мрії в стилі мистецтво і ремесла", — написала жінка.

Публікація миттєво стала вірусною, зібравши безліч коментарів від користувачів, які також знаходили неочікувані "скарби" на узбіччі або на звалищах.

"Хтось у моєму районі, коли переїхав назад у липні, виставив чудовий письмовий стіл і шкіряний гарнітур для вітальні. Один тільки письмовий стіл можна було продати за 700 доларів і більше. А меблі для вітальні мали такий вигляд, ніби їх продали на Wayfair за 1500 доларів. Я натрапив на них тільки наступного вечора і був дуже засмучений, тому що вони лежали так довго, що до них могли дістатися комахи та/або інші тварюки", — написав один із користувачів.

Відео дня

Абажур, який знайшла жінка Фото: Reddit

Екотренд, який набирає обертів

Видання TCD зазначає, що такі історії дедалі частіше стають нагадуванням: щоб створити гарний дім, не потрібно йти в торговий центр. Дбайливе ставлення до речей і творчий підхід допомагають не лише заощаджувати, а й піклуватися про планету.

"Сміттєвий дайвінг", як жартома називають цей тренд, набирає популярності в усьому світі. Люди усвідомлюють, наскільки марнотратною є звична споживча поведінка, і шукають екологічні альтернативи: від комісійних магазинів до вторинного використання знайдених предметів.

За статистикою, мільйони перероблюваних матеріалів і придатних речей опиняються на полігонах, де можуть розкладатися сотні років.

