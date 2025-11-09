Нью-Йорк реформує збір сміття: влада готує нову систему контейнерів

Мерія Нью-Йорка (США) уклала контракт із консалтинговою компанією McKinsey & Company для розробки стратегії очищення міських вулиць та переходу до сучасної системи контейнеризації відходів. Дослідження має на меті створити пілотну програму, яка дозволить позбутися сміття на тротуарах і зменшити кількість гризунів у місті.

Мерія найняла McKinsey, щоб оцінити потреби у контейнерах для сміття та допомогти Департаменту санітарії Нью-Йорка (DSNY) у створенні загальноміської системи збору відходів. Про це повідомило видання Streetsblog.

Протягом 20 тижнів компанія аналізуватиме вулиці міста, щоб визначити оптимальні моделі контейнерів та систему збору сміття. Аналітики вивчать рішення, що застосовуються у світових мегаполісах, включаючи підземні сміттєві баки, які використовуються, зокрема, у Барселоні.

Пілотний проєкт підземних сміттєвих контейнерів в Барселоні Фото: Скриншот

McKinsey також розробить технічне завдання та умови тендеру для постачальників контейнерів і допоможе міській владі структурувати витрати.

Речник DSNY Джошуа Гудман зазначив, що компанія має забезпечити реалістичність і масштабованість проєкту.

"Мета полягає в тому, щоб це не стало черговим пілотним проєктом, а системним рішенням для всього міста", — сказав Гудман. — "Ми очікуємо отримати готовий до впровадження запит на пропозиції з чіткими технічними вимогами та комерційними умовами вже за кілька місяців".

Дослідження McKinsey стане черговим кроком до подолання проблеми, яку місцеві жителі називають "тінню п’ятої години" — великих куп сміття, що накопичуються на тротуарах і створюють сприятливі умови для гризунів. Для переходу на контейнерну систему DSNY планує оновити техніку та переоснастити вантажівки механізмами для підняття контейнерів.

Зараз у Нью-Йорку триває невеликий пілотний проєкт Clean Curbs вартістю $1,3 млн (близько 54 млн грн), спрямований на підтримку бізнес-районів і житлових комплексів у придбанні контейнерів для сміття. Проте поточна програма не передбачає змін у методах збору відходів.

"Утилізація 24 мільйонів фунтів сміття на день — надзвичайно складне завдання", — додав Гудман. — "Ми маємо врахувати особливості зимової погоди, вузьких вулиць і змішаної забудови, адже DSNY збирає лише житлові, а не комерційні відходи".

McKinsey була обрана серед чотирьох претендентів, запропонувавши найкращу комбінацію технічного досвіду й управлінських рішень. Вартість її послуг оцінюється у $4 млн (166 млн грн). За даними Офісу міського контролера, з 2013 року компанія отримала понад $30 млн (1,25 млрд грн) за консультації різним міським структурам, а також має чинні контракти зі штатом Нью-Йорк на майже $100 млн (4,15 млрд грн).

Попри певну суперечливу репутацію, McKinsey вважається однією з провідних компаній у сфері стратегічного управління. Водночас у книзі журналістів New York Times «Коли McKinsey приходить до міста» стверджується, що компанія часто діє на межі корпоративної етики, працюючи з фармацевтичними та тютюновими корпораціями.

У McKinsey від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, Нью-Йорк вважається одним із найвідсталіших мегаполісів за рівнем контейнеризації відходів серед світових столиць. Міська влада розраховує, що нова програма дозволить радикально змінити систему збору сміття та покращити санітарний стан вулиць.

