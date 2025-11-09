Глава РПЦ отстранил митрополита Нестора из-за увлечения покером: детали скандала (фото)

Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор временно прекратил руководство Патриаршим экзархатом Западной Европы и несколькими епархиями Московского патриархата. Причиной отстранения стало начало церковно-судебного разбирательства в отношении архиерея.

Как сообщила пресс-служба Московского патриархата, распоряжение патриарха Московского и всея Руси Кирилла предусматривает отстранение Нестора от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, Корсунской и Испанско-Португальской епархиями, а также приходами Московского патриархата в Италии. Временное руководство этими структурами возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Кроме этого, как пишет издание Nexta Life, среди возможных причин церковно-судебного разбирательства называют увлечение митрополита азартными играми. В открытых источниках был найден его профиль под мирским именем Евгений Сиротенко. В 2024 году он участвовал в чемпионате Франции по покеру, где занял 20-е место и получил несколько тысяч долларов призовых, а в 2025 году снова выходил на турнир, но не получил призовых мест.

Евгений Сиротенко увлекался покером Фото: Telegram NEXTA

Более того, как сообщила российская журналистка и автор телеграм-канала "Православные Зомби" Ксения Лученко, дело не только в покере. Она отмечает, что митрополит Нестор играет спортивно, под собственным именем, и его участие в турнирах признано международными организациями интеллектуальных игр. Французские специализированные издания даже называют его "интеллектуальным игроком".

Журналистка подчеркивает, что формальная причина отстранения — игра в покер, но настоящей причиной стала утечка информации в соцсетях, которая привлекла внимание патриарха.

"Фактически митрополита подставили. Кто именно и зачем — неизвестно. Известно лишь, за что: он всегда защищал своих священников, отстаивал независимость епархий и не кланялся патриархии. Кроме того, он живет во Франции с 1999 года, имеет европейский стиль жизни и не поддерживает идеологию "Русского мира"", — отмечает Лученко.

Она добавляет, что патриарха волнует не сам факт участия в покере, а негативная публичность: "Пока все оставалось закрыто, можно было бы игнорировать любые скандалы, но как только информация попадает в соцсети, реакция суровая".

По ее словам, на прошлой неделе в сети появилась информация о турнире в Чехии, где участвовал Нестор, и патриарху ее "служебно подали на стол".

Тем временем митрополит Рязанский Марк, получивший временное управление Западноевропейским экзархатом, уже контролирует значительную часть православной Европы — от Франции до Италии, Испании и Португалии.

Напомним, что в августе Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией из-за отказа митрополита Онуфрия устранить нарушение закона.

Также Фокус писал, что Служба безопасности Украины отобрала украинское гражданство у митрополита Онуфрия, у которого остался паспорт РФ, выданный более 20 лет назад. По данным СБУ, он контактировал с Русской православной церковью и мешал получить каноническую независимость украинской церкви.