Киевскую митрополию УПЦ официально связали с РПЦ: запретят ли теперь церковь

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. В общем, решение приняли из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание по устранению нарушений закона.

По информации на сайте ГЭСС, 27 августа ведомство провело исследование о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины. Анализ выявил признаки аффилиации с Русской православной церковью, что противоречит Закону Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

После этого ГЭСС направила митрополии предписание об устранении нарушений, однако настоятель УПЦ митрополит Онуфрий отказался его выполнять. Следовательно, в связи с отсутствием оснований для отмены или отзыва предписания, ГЭСС официально признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине в соответствии с Законом "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

В приказе ГЭСС указано, что организационно-коммуникационный отдел должен в течение трех дней обнародовать решение на официальном веб-сайте службы, а контроль за выполнением возложен на первого заместителя главы ведомства.

Ранее Фокус сообщал, что Служба безопасности Украины собрала материалы относительно деятельности настоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия (в миру — Орест Березовский). По результатам проверки митрополит потерял гражданство Украины, однако сохранил паспорт Российской Федерации, выданный более 20 лет назад. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым официально лишил митрополита украинского гражданства.

Также, в мае, сообщалось, что около 140 монахов УПЦ Московского патриархата до сих пор проживают в кельях на территории Нижней Лавры и используют часть храмов для молитв.

Кроме этого, в июле, конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что не поддержит предоставление США военной помощи Украине, утверждая, что президент Владимир Зеленский якобы запретил деятельность православной церкви.