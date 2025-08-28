Київську митрополію УПЦ офіційно пов'язали з РПЦ: чи заборонять тепер церкву

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Київську митрополію Української Православної Церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Загалом, рішення ухвалили через відмову митрополита Онуфрія виконувати припис щодо усунення порушень закону.

За інформацією на сайті ДЕСС, 27 серпня відомство здійснило дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України. Аналіз виявив ознаки афіліації з Російською православною церквою, що суперечить Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Після цього ДЕСС направила митрополії припис про усунення порушень, однак настоятель УПЦ митрополит Онуфрій відмовився його виконувати. Відтак, у зв’язку з відсутністю підстав для скасування або відкликання припису, ДЕСС офіційно визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

У наказі ДЕСС зазначено, що організаційно-комунікаційний відділ має протягом трьох днів оприлюднити рішення на офіційному вебсайті служби, а контроль за виконанням покладено на першого заступника голови відомства.

Раніше Фокус повідомляв, що Служба безпеки України зібрала матеріали щодо діяльності настоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія (в миру — Орест Березовський). За результатами перевірки митрополит втратив громадянство України, однак зберіг паспорт Російської Федерації, виданий понад 20 років тому. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким офіційно позбавив митрополита українського громадянства.

Також, у травні, повідомлялося, що близько 140 монахів УПЦ Московського патріархату досі проживають у келіях на території Нижньої Лаври та використовують частину храмів для молитов.

Окрім цього, у липні, конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна заявила, що не підтримає надання США військової допомоги Україні, стверджуючи, що президент Володимир Зеленський нібито заборонив діяльність православної церкви.