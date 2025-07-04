"Заборона православної церкви": в Конгресі США назвали причину не надавати зброю Україні

Конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна заявила, що не допустить надання військової допомоги США Україні, бо президент Володимир Зеленський нібито заборонив православну церкву.

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Членкиня Палати представників США публікувала допис, в якому звинуватила Володимира Зеленського в забороні православної церкви, в соцмережі X 4 липня. За її словами, це одна з причин, через яку Штати мають припинити надсилати Києву військову допомогу.

Респубілканка звинувачує Зеленського в забороні православної церкви в Україні Фото: скриншот

"Зеленський заборонив Православну Церкву. Я можу обіцяти, що фінансування зброї для вас не буде. Домовляйтеся про мир. Ми не ваша скарбничка", — написала конгресвумен.

Користувач Peter під дописом зауважив, що в Україні було заборонено лише Російську православну церкву та пов'язані з нею організації з міркувань національної безпеки через її ймовірні зв'язки з Росією.

У відповідь Луна заявила, що її допис коментують українські боти.

"Раптом ці провійськові підставні особи стали експертами з релігії, а також телепатами, оскільки вони повністю впевнені, що жоден християнин не ходив до цих церков, щоб поклонятися Богу. Уявіть собі, якби ми робили це в Штатах. Лицеміри", — написала республіканка.

Луна заявила, що коментарі до її допису про заборону православної церкви пишуть українські боти

Пізніше Анна Пауліна Луна заявила, що не підтримуватиме надання військової допомоги США Україні, бо Володимир Зеленський начебто "скасував вибори", "зневажив президента та віцепрезидента США", а американська зброя після передачі Києву нібито "продається на чорному ринку".

"Там відмиваються мільярди. Вони внесли американських журналістів до чорного списку. Мир — це єдиний варіант. Цього не станеться, якщо дати їм більше зброї", — написала конгресвумен.

Анна Пауліна Луна заявила, що Україна продає військову допомогу від США Фото: скриншот

Заборона РПЦ в Україні: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону РПЦ (Російської православної церкви) 24 серпня 2024 року. В документі йшлося, що пов'язані з нею організації, зокрема Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), мають 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.

Служба безпеки України 2 липня 2025 року повідомила, що Володимир Зеленський забрав у митрополита Онуфрія громадянство України. За даними спецслужби, предстоятель Української православної церкви мав паспорт РФ з 2002 року.

Припинення військової допомоги США Україні: що відомо

Американські ЗМІ 2 липня повідомив, що США призупинили постачання Patriot та іншої зброї Україні, оскільки адміністрація Дональда Трампа хоче "поставити інтереси США на перше місце".

В Міністерстві оборони України того ж дня повідомили, що Київ не інформували про зміну графіків постачання зброї та офіційних звернень від американської сторони не надходило.

Представник офісу президента Михайло Подоляк 2 липня запевнив, що від США продовжують надходити засоби для відбиття атак РФ, спрямованих на цивільне населення.