"Запрет православной церкви": в Конгрессе США назвали причину не предоставлять оружие Украине

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что не допустит предоставления военной помощи США Украине, потому что президент Владимир Зеленский якобы запретил православную церковь.

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Член Палаты представителей США публиковала сообщение, в котором обвинила Владимира Зеленского в запрете православной церкви, в соцсети X 4 июля. По ее словам, это одна из причин, по которой Штаты должны прекратить отправлять Киеву военную помощь.

Республиканка обвиняет Зеленского в запрете православной церкви в Украине Фото: скриншот

"Зеленский запретил Православную Церковь. Я могу обещать, что финансирования оружия для вас не будет. Договаривайтесь о мире. Мы не ваша копилка", — написала конгрессвумен.

Пользователь Peter под сообщением отметил, что в Украине была запрещена только Русская православная церковь и связанные с ней организации из соображений национальной безопасности из-за ее вероятных связей с Россией.

В ответ Луна заявила, что ее сообщение комментируют украинские боты.

"Вдруг эти провоенные подставные лица стали экспертами по религии, а также телепатами, поскольку они полностью уверены, что ни один христианин не ходил в эти церкви, чтобы поклоняться Богу. Представьте себе, если бы мы делали это в Штатах. Лицемеры", — написала республиканка.

Луна заявила, что комментарии к ее сообщению о запрете православной церкви пишут украинские боты

Позже Анна Паулина Луна заявила, что не будет поддерживать предоставление военной помощи США Украине, потому что Владимир Зеленский якобы "отменил выборы", "пренебрег президентом и вице-президентом США", а американское оружие после передачи Киеву якобы "продается на черном рынке".

"Там отмываются миллиарды. Они внесли американских журналистов в черный список. Мир — это единственный вариант. Этого не произойдет, если дать им больше оружия", — написала конгрессвумен.

Анна Паулина Луна заявила, что Украина продает военную помощь от США Фото: скриншот

Запрет РПЦ в Украине: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете РПЦ (Русской православной церкви) 24 августа 2024 года. В документе говорилось, что связанные с ней организации, в частности Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), имеют 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой.

Служба безопасности Украины 2 июля 2025 года сообщила, что Владимир Зеленский забрал у митрополита Онуфрия гражданство Украины. По данным спецслужбы, предстоятель Украинской православной церкви имел паспорт РФ с 2002 года.

Прекращение военной помощи США Украине: что известно

Американские СМИ 2 июля сообщили, что США приостановили поставки Patriot и другого оружия Украине, поскольку администрация Дональда Трампа хочет "поставить интересы США на первое место".

В Министерстве обороны Украины в тот же день сообщили, что Киев не информировали об изменении графиков поставок оружия и официальных обращений от американской стороны не поступало.

Представитель офиса президента Михаил Подоляк 2 июля заверил, что от США продолжают поступать средства для отражения атак РФ, направленных на гражданское население.