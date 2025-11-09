Глава РПЦ відсторонив митрополита Нестора через захоплення покером: деталі скандалу (фото)

Митрополит Корсунський і Західноєвропейський Нестор тимчасово припинив керівництво Патріаршим екзархатом Західної Європи та кількома єпархіями Московського патріархату. Причиною відсторонення стало початок церковно-судового розгляду щодо архієрея.

Як повідомила пресслужба Московського патріархату, розпорядження патріарха Московського і всієї Русі Кирила передбачає відсторонення Нестора від управління Патріаршим екзархатом Західної Європи, Корсунською та Іспансько-Португальською єпархіями, а також парафіями Московського патріархату в Італії. Тимчасове керівництво цими структурами покладено на митрополита Рязанського і Михайлівського Марка.

Окрім цього, як пише видання Nexta Life, серед можливих причин церковно-судового розгляду називають захоплення митрополита азартними іграми. У відкритих джерелах було знайдено його профіль під мирським ім’ям Євгеній Сиротенко. У 2024 році він брав участь у чемпіонаті Франції з покеру, де посів 20-те місце та отримав кілька тисяч доларів призових, а у 2025 році знову виходив на турнір, але не здобув призових місць.

Евгений Сиротенко захоплювався покером Фото: Telegram NEXTA

Ба більше, як повідомила російська журналістка та авторка телеграм-каналу "Православні Зомбі" Ксенія Лученко, справа не лише у покері. Вона зазначає, що митрополит Нестор грає спортивно, під власним іменем, і його участь у турнірах визнана міжнародними організаціями інтелектуальних ігор. Французькі спеціалізовані видання навіть називають його "інтелектуальним гравцем".

Журналістка підкреслює, що формальна причина відсторонення — гра в покер, але справжньою причиною стала витік інформації у соцмережах, яка привернула увагу патріарха.

"Фактично митрополита підставили. Хто саме і навіщо — невідомо. Відомо лише, за що: він завжди захищав своїх священників, відстоював незалежність єпархій і не кланявся патріархії. Крім того, він живе у Франції з 1999 року, має європейський стиль життя і не підтримує ідеологію "Російського миру"", — зазначає Лученко.

Вона додає, що патріарха хвилює не сам факт участі в покері, а негативна публічність: "Поки все залишалося закрито, можна було б ігнорувати будь-які скандали, але як тільки інформація потрапляє в соцмережі, реакція сувора".

За її словами, минулого тижня у мережі з’явилася інформація про турнір у Чехії, де брав участь Нестор, і патріарху її "службово подали на стіл".

Тим часом митрополит Рязанський Марк, який отримав тимчасове управління Західноєвропейським екзархатом, вже контролює значну частину православної Європи — від Франції до Італії, Іспанії та Португалії.

Нагадаємо, що у серпні Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила про визнання Київської митрополії УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією через відмову митрополита Онуфрія усунути порушення закону.

Також Фокус писав, що Служба безпеки України відібрала українське громадянство у митрополита Онуфрія, у якого залишився паспорт РФ, виданий понад 20 років тому. За даними СБУ, він контактував із Російською православною церквою та заважав здобути канонічну незалежність українській церкві.