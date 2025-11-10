Десятки пострадавших: в Словакии столкнулись два пассажирских поезда, в которых находились около 800 человек (фото)

Вечером в воскресенье, 9 ноября, в Словакии произошла авария на железной дороге: столкнулись два пассажирских поезда, в которых находилось около 800 человек. Среди них — много студентов.

Авария случилась в железнодорожном коридоре между Братиславой и городом Пензинок. Об этом рассказывает местное издание Aktuality.sk.

СМИ сообщает, что столкновение произошло между поездами Tatran 620, который должен был прибыть в Братиславу в 19:33 часов, и Rex 1814 из Нитры, который должен был прибыть в Братиславу в 19:36 часов. Авария произошла около 19:31 часов.

Глава МВД Шутай Эшток информировал, что в тот момент в поездах находилось около 800 человек, и поезда "были полны студентов". По предварительной информации, лобового столкновения между поездами не было, а также поезда не сошли с рельсов, сообщает полиция в социальных сетях.

Відео дня

Aktuality.sk | фото с места крушения поездов в Словакии

Пассажиры рассказали в комментарии для медиа, что пережили "ужасный удар".

"Я не имею представления о масштабах, это был настоящий "взрыв", когда он внезапно затормозил", — рассказал один из очевидцев.

На место оперативно прибыли десятки пожарных, а также другие спасательные подразделения из ближайших окрестностей. Всего около 60 полицейских и 70 пожарных приняли участие в спасательной операции.

Адриан Мифкович, начальник Пожарно-спасательной службы Словакии, рассказал, что в результате аварии есть много пострадавших. У большинства из них зафиксированы переломы и ушибы. Однако, как он отметил, у людей возможны другие травмы, симптомы которых могут проявиться через некоторое время.

"Из-за физических процессов, возникающих во время внезапной остановки поезда, некоторые симптомы могут проявиться даже на следующий день", — отметил чиновник.

Известно, что по меньшей мере 11 человек пассажиров поездов доставили в медицинские учреждения. Еще десятки людей получили легкие травмы. Общее количество пострадавших из-за аварии уточняется.

Aktuality.sk | фото с места крушения поездов в Словакии

На месте происшествия среди машинистов поездов были проведены тесты на алкоголь и тесты на наркотики, результаты которых были отрицательными. Причина аварии на момент публикации выясняется.

На происшествие отреагировал премьер-министр Роберт Фицо. Он созвал чрезвычайное заседание правительства на утро, 10 ноября.

На своей странице в Facebook Фицо призвал граждан "не распространять чушь" об ужасной аварии.

"Сейчас нам всем следует объединиться и подумать о пострадавших. А не распространять ненавистнические глупости", — написал словацкий премьер.

Напомним, 13 октября агентство Reuters сообщало, что в Словакии столкнулись два поезда, из-за чего пострадали десятки людей.

Также в июле медиа Bild информировало, что в Германии с рельсов сошел поезд: из-за этого было известно о погибших и многих пострадавших.