Десятки постраждалих: у Словаччині зіткнулися два пасажирські поїзди, в яких перебували близько 800 осіб (фото)

Увечері в неділю, 9 листопада, у Словаччині трапилася аварія на залізниці: зіткнулися два пасажирські потяги, в яких перебувало близько 800 людей. Серед них — багато студентів.

Аварія трапилася у залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензинок. Про це розповідає місцеве видання Aktuality.sk.

ЗМІ повідомляє, що зіткнення трапилося між поїздами Tatran 620, який мав прибути до Братислави об 19:33 годині, та Rex 1814 з Нітри, який мав прибути до Братислави об 19:36 годині. Аварія трапилася близько 19:31 години.

Глава МВС Шутай Ешток інформував, що у той момент у поїздах перебувало близько 800 осіб, і потяги "були повні студентів". За попередньою інформацією, лобового зіткнення між поїздами не було, а також поїзди не зійшли з рейок, повідомляє поліція в соціальних мережах.

Aktuality.sk

Пасажири розповіли у коментарі для медіа, що пережили "жахливий удар".

"Я не маю уявлення про масштаби, це був справжній "вибух", коли він раптово загальмував", — розповів один із очевидців.

На місце оперативно прибули десятки пожежників, а також інші рятувальні підрозділи з найближчих околиць. Загалом близько 60 поліцейських та 70 пожежників взяли участь у рятувальній операції.

Адріан Міфковіч, начальник Пожежно-рятувальної служби Словаччини, розповів, що внаслідок аварії є багато постраждалих. У більшості з них зафіксовані переломи та забої. Однак, як він наголосив, у людей можливі інші травми, симптоми яких можуть проявитися за деякий час.

"Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", — зазначив посадовець.

Наразі відомо, що щонайменше 11 людей пасажирів потягів доправили до медичних закладів. Ще десятки людей отримали легкі травми. Загальна кількість постраждалих через аварію уточнюється.

Aktuality.sk

На місці події серед машиністів поїздів було проведено тести на алкоголь та тести на наркотики, результати яких були негативними. Причина аварії на момент публікації з'ясовується.

На подію відреагував прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Він скликав надзвичайне засідання уряду на ранок, 10 листопада.

На своїй сторінці у Facebook Фіцо закликав громадян "не поширювати нісенітниці" про жахливу аварію.

"Зараз нам усім слід об’єднатися та подумати про постраждалих. А не поширювати ненависницькі нісенітниці", — написав словацький прем'єр.

