Супертайфун "Фунг-Вонг" налетел на Филиппины и движется к Тайваню: миллион человек остались без крова (видео)

Супертайфун уже покинул Филиппины, унеся жизни 18 человек и оставив без крова 1,4 миллиона человек всего через несколько дней после того, как другой тайфун "Тино" унес жизни 232 человек. На Тайване уже объявили об эвакуации.

Известный на Филиппинах как супертайфун "Уван", интенсивный тропический шторм "Фунг-Вонг", по прогнозам, направится на северо-запад в сторону Тайваня. Фокус собрал все, что известно

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины

Супертайфун "Фунг-вонг" обрушился на север Филиппин в то время, когда страна все еще справлялась с разрушениями, причиненными на прошлой неделе тайфуном "Калмаэги", или "Тино", в результате которого 4 ноября в центральных провинциях погибло не менее 232 человек, а затем он обрушился на Вьетнам, где погибло не менее пяти человек.

Филиппины еще не подсчитали убытки после тайфуна Тино Фото: Соцсети

По словам представителей служб по ликвидации последствий стихийных бедствий и властей провинции, по меньшей мере 18 человек погибли в результате внезапных наводнений, оползней, оголенных электропроводов и обрушения дома в провинциях Катандуанес, Восточный Самар, Нуэва-Бискайя, Горная провинция и Ифугао.

Среди погибших — трое детей, пострадавших от двух оползней в горной провинции Нуэва-Бискайя, четверо получили ранения. В соседней провинции Калинга в результате оползня погибли двое жителей деревни, еще двое пропали без вести.

Сильный ветер и дождь затопили не менее 132 северных деревень, в том числе одну, где некоторые жители оказались заблокированы на крышах своих домов из-за стремительно поднимающейся воды.

В воскресенье вечером "Фунг-Вонг" обрушился на побережье северо-восточной провинции Аврора, превратившись в супертайфун с устойчивым ветром скоростью до 185 км/ч и порывами до 230 км/ч.

По данным государственных синоптиков, шторм шириной 1800 км ослабел, пройдя ночью по горным северным провинциям и сельскохозяйственным равнинам, прежде чем уйти из провинции Ла-Унион в Южно-Китайское море.

Более 1,4 миллиона человек разместились во временных убежищах или домах родственников до того, как тайфун обрушился на сушу, и около 240 тысяч человек во вторник оставались в эвакуационных центрах.

Мальчик несет сестру после тайфуна "Фунг-Вонг"

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в четверг объявил чрезвычайное положение.

Тем временем на Тайване объявили об эвакуации 3000 человек в провинции Гаосюн.

"Возможно, уровень тайфуна "Фунг-Вонг" понизился до слабого, но мы все равно не можем терять бдительность", — заявил журналистам мэр города Чэнь Чи-Май.

Президент Тайваня Лай Цзин-дэ призвал людей держаться подальше от гор, побережья и других потенциально опасных районов.

Министерство транспорта сообщило, что во вторник было отменено 66 рейсов, в основном внутренних.

Ожидается, что Фунг-вонг пересечет нижнюю часть Тайваня и войдет в Тихий океан вдоль побережья малонаселенных восточных уездов Тайдун и Хуалянь.

Как изменения климата влияют на мощность тайфунов и ураганов

Изменение климата приводит к тому, что тропические штормы, которые в зависимости от того, где в мире они происходят, называются ураганами, циклонами и тайфунами, становятся более частыми и экстремальными, что отчасти обусловлено потеплением океанов, выбрасывающих больше водяного пара и тепла.

Супертайфун "Фунг-Вонг" на Филиппинах

Многие страны, наиболее остро ощущающие последствия изменения климата, такие как Филиппины, внесли наименьший вклад в возникновение кризиса из-за относительно небольших выбросов ископаемого топлива.

Теперь они призывают страны, ответственные за климатический кризис, которые по-прежнему тратят около 1 триллиона долларов в год на субсидирование ископаемого топлива, помочь оплатить расходы на реагирование на климатические катастрофы.

