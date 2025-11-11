Супертайфун "Фунг-Вонг" налетів на Філіппіни і рухається до Тайваню: мільйон людей залишилися без даху над головою (відео)

Супертайфун уже залишив Філіппіни, забравши життя 18 осіб і залишивши без даху над головою 1,4 мільйона людей лише за кілька днів після того, як інший тайфун "Тіно" забрав життя 232 осіб. На Тайвані вже оголосили про евакуацію.

Відомий на Філіппінах як супертайфун "Уван", інтенсивний тропічний шторм "Фунг-Вонг", за прогнозами, попрямує на північний захід у бік Тайваню. Фокус зібрав усе, що відомо.

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушився на Філіппіни

Супертайфун "Фунг-вонг" поширився на північ Філіппін у той час, коли країна все ще справлялася з руйнуваннями, спричиненими минулого тижня тайфуном "Калмаєгі", або "Тіно", внаслідок якого 4 листопада в центральних провінціях загинуло щонайменше 232 особи, а потім він ринув на В'єтнам, де загинуло щонайменше п'ятеро людей.

Філіппіни ще не підрахували збитки після тайфуну Тіно Фото: Соцсети

За словами представників служб із ліквідації наслідків стихійних лих і влади провінції, щонайменше 18 людей загинули внаслідок раптових повеней, зсувів ґрунту, оголених електродротів і обвалення будинку в провінціях Катандуанес, Східний Самар, Нуева-Біскайя, Гірська провінція та Іфугао.

Відео дня

Серед загиблих — троє дітей, які постраждали від двох зсувів у гірській провінції Нуева-Біскайя, четверо дістали поранення. У сусідній провінції Калінга внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє жителів села, ще двоє зникли безвісти.

Сильний вітер і дощ затопили щонайменше 132 північних села, зокрема одне, де деякі жителі опинилися заблокованими на дахах своїх будинків через стрімке підняття води.

У неділю ввечері "Фунг-Вонг" ринув на узбережжя північно-східної провінції Аврора, перетворившись на супертайфун зі стійким вітром швидкістю до 185 км/год і поривами до 230 км/год.

За даними державних синоптиків, шторм завширшки 1800 км ослаб, пройшовши вночі гірськими північними провінціями і сільськогосподарськими рівнинами, перш ніж піти з провінції Ла-Уніон у Південнокитайське море.

Понад 1,4 мільйона осіб розмістилися в тимчасових притулках або будинках родичів до того, як тайфун наринувся на суходіл, і приблизно 240 тисяч осіб у вівторок залишалися в евакуаційних центрах.

Хлопчик несе сестру після тайфуну "Фунг-Вонг"

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший у четвер оголосив надзвичайний стан.

Тим часом на Тайвані оголосили про евакуацію 3000 осіб у провінції Гаосюн.

"Можливо, рівень тайфуну "Фунг-Вонг" знизився до слабкого, але ми все одно не можемо втрачати пильність", — заявив журналістам мер міста Чень Чи-Май.

Президент Тайваню Лай Цзін-де закликав людей триматися подалі від гір, узбережжя та інших потенційно небезпечних районів.

Міністерство транспорту повідомило, що у вівторок було скасовано 66 рейсів, переважно внутрішніх.

Очікується, що Фунг-вонг перетне нижню частину Тайваню і увійде в Тихий океан уздовж узбережжя малонаселених східних повітів Тайдун і Хуалянь.

Як зміни клімату впливають на потужність тайфунів та ураганів

Зміна клімату призводить до того, що тропічні шторми, які залежно від того, де у світі вони відбуваються, називаються ураганами, циклонами і тайфунами, стають частішими й екстремальнішими, що частково зумовлене потеплінням океанів, які викидають більше водяної пари і тепла.

Супертайфун "Фунг-Вонг" на Філіппінах

Багато країн, які найгостріше відчувають наслідки зміни клімату, як-от Філіппіни, зробили найменший внесок у виникнення кризи через відносно невеликі викиди викопного палива.

Тепер вони закликають країни, відповідальні за кліматичну кризу, які, як і раніше, витрачають близько 1 трильйона доларів на рік на субсидування викопного палива, допомогти оплатити витрати на реагування на кліматичні катастрофи.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як урагани отримують імена і чому деякі з них назавжди прибирають зі списків.

Також ми розповідали про найбільш руйнівні урагани за всю історію людства.