Теракты в Дели и Исламабаде: что происходит в Индии и Пакистане (видео)

В результате взрыва авто в Дели погибли 13 человек и 24 получили ранения. Это редкое событие за последние годы в тщательно охраняемой столице Индии. Также взрывы прогремели в Исламабаде, Пакистан.

Полиция пока не подтвердила причину взрыва, но прибегла к "антитеррористическому" закону в ходе расследования. Сообщается, что автомобиль Hyundai i20 взорвал террорист-смертник - 36-летний врач Умар Мохаммад, сейчас арестованы его отец и еще три человека, а мать должна будет сдать ДНК-тест, сообщает Times of India.

Что известно о теракте в Дели

Мужчина, взорвавший автомобиль, предположительно, также был связан с террористическим модулем в Фаридабаде, где был изъят огромный тайник с взрывчатыми веществами. Сотрудники служб безопасности изъяли 360 кг аммиачной селитры, штурмовую винтовку и другие боеприпасы.

В понедельник вечером, 10 ноября, медленно двигавшийся автомобиль взорвался на светофоре возле станции метро напротив Красного форта — исторического памятника XVII века. Взрыв был такой силы, что загорелись автомобили, которые стояли рядом.

Відео дня

Густонаселенная старая часть Дели окружена сооружениями, построенными во времена правления Великих Моголов в персидском и индийском архитектурных стилях. Это популярное туристическое место.

В нескольких частях страны были усилены меры безопасности: на железнодорожных вокзалах, в финансовой столице Мумбаи и в соседнем северном штате Уттар-Прадеш введен режим повышенной готовности.

Автобусные станции и многолюдные рынки Дели становились объектами взрывов в 1980-х и 1990-х годах. Несколько взрывов произошло и в 2000-х годах. Во всех этих случаях ответственность возлагалась на исламистских боевиков или сикхских сепаратистов.

В 2011 году мощная бомба, заложенная в портфель возле здания Высокого суда Дели, унесла жизни 12 человек и ранила десятки.

Взрыв в Исламабаде после взрыва в Индии

11 ноября взрыв прогремел и в столице Пакистана, Исламабаде, погибли 12 человек и 20 получили ранения.

Источник в службе безопасности Пакистана сообщил CNN, что взрыв возле здания Верховного суда города во вторник днем ​​расследуется как атака смертника.

В Исламабаде требуется высокий уровень безопасности при въезде и выезде из города, и по всей столице действуют специальные зоны безопасности. Взрыв произошел на парковке в районе, где сосредоточены высокопоставленные правительственные учреждения.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, однако в заявлении источника в службе безопасности CNN утверждается, что нападение было совершено боевиками, связанными с афганским движением "Талибан" и Индией.

Напомним, только весной 2025 года конфликт между Индией и Пакистаном едва не перерос в войну.

А вначале октября вдоль афгано-пакистанской границы произошла одна из самых серьезных за последние годы вспышек боевых действий между силами, подконтрольными талибам, и пакистанскими силовыми подразделениями.